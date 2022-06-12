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Son 2 ayda 4 öğrenci intihar etti: Akdeniz Üniversitesi'nden intiharlarla ilgili açıklama
Son 2 ayda 4 öğrenci intihar etti: Akdeniz Üniversitesi'nden intiharlarla ilgili açıklama
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, son 2 ay içerisinde yurtlarda kalan 3 öğrencinin pencereden atlayarak, bir öğrencinin de evinde yaşamına son vermesiyle ilgili... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T12:16+0300
2022-06-12T12:16+0300
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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Son 2 ayda 4 öğrenci intihar etti: Akdeniz Üniversitesi'nden intiharlarla ilgili açıklama

12:16 12.06.2022
© DHAAkdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, son 2 ay içerisinde yurtlarda kalan 3 öğrencinin pencereden atlayarak, bir öğrencinin de evinde yaşamına son vermesiyle ilgili açıklama yaptı. AÜ Rektörlüğü, sorumluluk ve yetki alanlarında olmamasına rağmen konuyu hassasiyetle incelediklerini açıkladı.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."
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