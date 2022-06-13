3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri

© DHA Geceyi gökyüzü meraklıları ve çocuklarla çadırda geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu tür etkinliklerin çocuklar ve gençlerin bilime, uzaya ve teknolojiye merak salınması için yapıldığını söyledi: “İnanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan yıldızlara, aya ve gezegenlere bakan çocuklarımız yarının en önemli astronomları ve uzay mühendisleri olacaklar. En önemli bilim insanları olacaklar. Gökyüzü gözlem etkinliğimiz devam ediyor. Bu etkinliği Anadolu’nun her tarafına yaymak için yola çıkmıştık. Geçen yıl Zerzevan Kalesi’nden başladık. Bu yıl yine buradayız. Erzurum’a, Van’a ve Antalya’ya gideceğiz. Gökyüzü gözlem etkinlikleriyle çocuklarımızı ve aileleriyle beraber uzayla, teknolojiyle ve havacılıkla dolu gecelerle inşallah buluşturacağız.”