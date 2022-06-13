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3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki ‘Zerzevan... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
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samanyolu galaksisi, фото, zerzevan kalesi, gözlem

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri

12:16 13.06.2022 (güncellendi: 12:19 13.06.2022)
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki ‘Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılanlar ay batımının ardından Samanyolu’nu izledi.
© DHAÇınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde 9 Haziran’da başlayan ‘Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' sürüyor.
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde 9 Haziran’da başlayan ‘Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' sürüyor.
© DHABu yıl 2.'si düzenlenen etkinlikle, gökyüzü tutkunlarını bir kez daha buluştu. Açılışını 9 Haziran’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı etkinlikte katılımcılar atölye çalışmalarıyla teleskop gözlemleri ve astro sohbetlerinde yer alıyor.
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Bu yıl 2.'si düzenlenen etkinlikle, gökyüzü tutkunlarını bir kez daha buluştu. Açılışını 9 Haziran’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı etkinlikte katılımcılar atölye çalışmalarıyla teleskop gözlemleri ve astro sohbetlerinde yer alıyor.
© DHA6 bin 600 kişini başvuruda bulunduğu etkinlikte bu sayının 2 bin 600’ünü öğrenciler, yüzde 56’sını ise kadınlar oluşturdu. Başvurular, çekilen kura sonucunda değerlendirildi. En genç katılımcının 1, en yaşlı katılımcının da 86 yaşında olduğu belirtildi.
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
6 bin 600 kişini başvuruda bulunduğu etkinlikte bu sayının 2 bin 600’ünü öğrenciler, yüzde 56’sını ise kadınlar oluşturdu. Başvurular, çekilen kura sonucunda değerlendirildi. En genç katılımcının 1, en yaşlı katılımcının da 86 yaşında olduğu belirtildi.
© DHAEtkinliğe yarısı Diyarbakır’dan binin üzerinde gökyüzü meraklısı katıldı. Kamp alanlarının da kurulduğu etkinlikte vatandaşlar gece ay batımının ardından kaleye çıktı. Kalede akşam saatlerinde teleskoplarla bölgede ay batımının ardından gökyüzündeki Samanyolu izlendi.
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Etkinliğe yarısı Diyarbakır’dan binin üzerinde gökyüzü meraklısı katıldı. Kamp alanlarının da kurulduğu etkinlikte vatandaşlar gece ay batımının ardından kaleye çıktı. Kalede akşam saatlerinde teleskoplarla bölgede ay batımının ardından gökyüzündeki Samanyolu izlendi.
© DHAGeceyi gökyüzü meraklıları ve çocuklarla çadırda geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu tür etkinliklerin çocuklar ve gençlerin bilime, uzaya ve teknolojiye merak salınması için yapıldığını söyledi: “İnanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan yıldızlara, aya ve gezegenlere bakan çocuklarımız yarının en önemli astronomları ve uzay mühendisleri olacaklar. En önemli bilim insanları olacaklar. Gökyüzü gözlem etkinliğimiz devam ediyor. Bu etkinliği Anadolu’nun her tarafına yaymak için yola çıkmıştık. Geçen yıl Zerzevan Kalesi’nden başladık. Bu yıl yine buradayız. Erzurum’a, Van’a ve Antalya’ya gideceğiz. Gökyüzü gözlem etkinlikleriyle çocuklarımızı ve aileleriyle beraber uzayla, teknolojiyle ve havacılıkla dolu gecelerle inşallah buluşturacağız.”
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Samanyolu seyri - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Geceyi gökyüzü meraklıları ve çocuklarla çadırda geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu tür etkinliklerin çocuklar ve gençlerin bilime, uzaya ve teknolojiye merak salınması için yapıldığını söyledi: “İnanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan yıldızlara, aya ve gezegenlere bakan çocuklarımız yarının en önemli astronomları ve uzay mühendisleri olacaklar. En önemli bilim insanları olacaklar. Gökyüzü gözlem etkinliğimiz devam ediyor. Bu etkinliği Anadolu’nun her tarafına yaymak için yola çıkmıştık. Geçen yıl Zerzevan Kalesi’nden başladık. Bu yıl yine buradayız. Erzurum’a, Van’a ve Antalya’ya gideceğiz. Gökyüzü gözlem etkinlikleriyle çocuklarımızı ve aileleriyle beraber uzayla, teknolojiyle ve havacılıkla dolu gecelerle inşallah buluşturacağız.”
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