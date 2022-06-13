https://tr.sputniknews.com/20220613/ak-partili-eroglu-dua-edin-eskiden-insanlar-akaryakit-bulamiyordu-1057360864.html

AK Partili Eroğlu: Dua edin, eskiden insanlar akaryakıt bulamıyordu

AK Partili Eroğlu: Dua edin, eskiden insanlar akaryakıt bulamıyordu

Akaryakıt zamları art arda gelirken AK Partili Veysel Eroğlu “Dua edin, bol akaryakıt çıksın. Bizden önce insanlar akaryakıt bulamıyordu” dedi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T17:56+0300

2022-06-13T17:56+0300

2022-06-13T17:56+0300

ekonomi

türkiye

veysel eroğlu

akaryakıt

petrol

benzin

zam

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Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 89. genişletilmiş il danışma meclis toplantısında konuştu. Eroğlu, "Dua edin, bol akaryakıt çıksın" ifadelerini kullandı.Afyon Postası’nın haberine göre, hastane kuyruklarından ve IMF’ten alınan borçtan bahseden Eroğlu son olarak akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Eroğlu şunları söyledi: "Uzaydan İstanbul’daki akaryakıt kuyruklarının çekildiğini biliyorum. Akaryakıt pahalı ama sebebi biz değiliz. Dua edin, bol akaryakıt çıksın. Bu bize dışarıdan geliyor. Az önce Ali Bey söyledi. 3 kat fiyatlar arttı. Doğalgaz aldı başını gitti. Ama Allah’a şükürler olsun geçmişte olduğu gibi akaryakıt kuyruklarının uzaydan fotoğrafı çekilmedi. Ben geçmişte eski Türkiye diyeceğim, kayın pederimle yolda gelirken benzin bitti. Bütün istasyonlara girdik benzin yok. İş makinesi var o bölgede ondan rica ettik bir miktar aldık Afyon’a böyle geldik. O dönemde ciddi bir ekonomik kriz vardı ve bu kriz dolayısıyla insanlar akaryakıt bulamıyordu.”Eroğlu’nun bu sözleri tepki çekerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da akaryakıt ürünlerine gelen zamlara ilişkin çalışma hazırladı. Akın, akaryakıt ürünlerine gelen her zammın vergi yükünü artırdığına dikkat çekerek, “Son yedi ayda, motorinde 1 lira 26 kuruş olan vergi yükü 7 lira 9 kuruşa çıkarak yüzde 463 oranında arttı. Benzinde 1 lira 30 kuruş olan vergi yükü ise 7 lira 67 kuruşa çıkarak yüzde 490 oranında arttı" ifadelerini kullandı. Akın, "Kira artışına sınır koyan, derhal bu vergi artışına sınırlama getirmeli. 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarında derhal vergi indirimi yapılmalı" dedi.

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türkiye, veysel eroğlu, akaryakıt, petrol, benzin, zam