https://tr.sputniknews.com/20220613/arnavutkoyde-yol-kenarina-birakilan-cuvallarda-kimyasal-atik-suphesi-1057345739.html

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

Arnavutköy Sazlıdere Barajına akan derenin kenarına bırakılan çuvallar, çevredekileri tedirgin etti. Çuvallardan kötü koku gelmesi üzerine kimyasal atık... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T12:59+0300

2022-06-13T12:59+0300

2022-06-13T12:59+0300

türkiye

kimyasal atık

istanbul

arnavutköy

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Arnavutköy’de Pazar günü sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ormanlık alana ne zaman bırakıldığı belli olmayan yaklaşık 20 çuval dolusu maddeden duman çıktığı görüldü. Çevreye kötü bir koku yayılırken, yol kenarındaki derenin de köpürdüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Kimyasal madde olduğu düşünülen maddenin bırakıldığı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Maddenin AFAD yetkilileri tarafından alınan numunelerin incelenmesinin ardından ne olduğu ortaya çıkacak.'Bu dere Sazlıdere Barajı'na bağlanıyor insanları bile öldürebilir'Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, “Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama insanlar görünce endişeleniyorlar. Ben dün akşam buradan geçtim. Görmedim gece bırakılmış olabilir. İnsanlar zehirlenmekten korkuyorlar bizim köyün meydanına bile döküyorlar engel olamıyoruz. Burası orman içerisi denetimi nasıl olur bilmiyorum. Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı oldu. Bu insan öldürebilir çok ciddi cezası olması lazım. Bu dere Sazlıdere Barajı'na akıyor ve zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. Endişe duyulması gereken bir konu yani. Bu koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210625/gole-akan-dereye-kimyasal-atik-karisti-1044817883.html

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kimyasal atık, istanbul, arnavutköy