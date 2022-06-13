https://tr.sputniknews.com/20220613/bosanma-asamasindaki-kadin-ve-erkegin-aileleri-arasinda-kavga-1-olu-2-yarali--1057330695.html
Boşanma aşamasındaki kadın ve erkeğin aileleri arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Boşanma aşamasındaki kadın ve erkeğin aileleri arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan bir kadın ve erkeğin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T03:15+0300
2022-06-13T03:15+0300
2022-06-13T03:15+0300
türkiye
beylikdüzü
kavga
boşanma
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi’nde bulunan bir emlak dükkanında boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 48 yaşındaki Ş.A. ile diğer kişi silahla vurularak yaralandı, bir kişi de darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ş.A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor. Olaya karışan aile üyelerinden 34 yaşındaki S.C.P. üzerinde taşıma ruhsatlı silahla, 38 yaşındaki H.C.P. üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla, 20 yaşındaki O.C. ile 27 yaşındaki H.C.P. ise silahsız olarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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Boşanma aşamasındaki kadın ve erkeğin aileleri arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan bir kadın ve erkeğin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi’nde bulunan bir emlak dükkanında boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 48 yaşındaki Ş.A. ile diğer kişi silahla vurularak yaralandı, bir kişi de darp edilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ş.A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor.
Olaya karışan aile üyelerinden 34 yaşındaki S.C.P. üzerinde taşıma ruhsatlı silahla, 38 yaşındaki H.C.P. üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla, 20 yaşındaki O.C. ile 27 yaşındaki H.C.P. ise silahsız olarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.