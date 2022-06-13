https://tr.sputniknews.com/20220613/bosanma-asamasindaki-kadin-ve-erkegin-aileleri-arasinda-kavga-1-olu-2-yarali--1057330695.html

Boşanma aşamasındaki kadın ve erkeğin aileleri arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Boşanma aşamasındaki kadın ve erkeğin aileleri arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan bir kadın ve erkeğin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T03:15+0300

2022-06-13T03:15+0300

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türkiye

beylikdüzü

kavga

boşanma

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi’nde bulunan bir emlak dükkanında boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 48 yaşındaki Ş.A. ile diğer kişi silahla vurularak yaralandı, bir kişi de darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ş.A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor. Olaya karışan aile üyelerinden 34 yaşındaki S.C.P. üzerinde taşıma ruhsatlı silahla, 38 yaşındaki H.C.P. üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla, 20 yaşındaki O.C. ile 27 yaşındaki H.C.P. ise silahsız olarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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beylikdüzü, kavga, boşanma