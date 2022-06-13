https://tr.sputniknews.com/20220613/cavusoglu-turkiyenin-dunyadaki-gelismeleri-yonlendiren-ulke-olmasi-izledigi-politikalar-sayesinde-1057332545.html

Çavuşoğlu: Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri yönlendiren ülke olması, izlediği politikalar sayesinde

Çavuşoğlu: Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri yönlendiren ülke olması, izlediği politikalar sayesinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya genelinde önemli gelişmelerin olduğunu, dengelerin değiştiğini, krizler ve savaşların olduğuna değinerek, Türkiye'nin... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T06:28+0300

2022-06-13T06:28+0300

2022-06-13T06:28+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

kıbrıs

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada, Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milletvekili Ali Şan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da yer aldı.Çavuşoğlu, Tatar ile görüşecek"Kıbrıs Türk halkı, bizim canımız, her şeyimiz, kıymetlimizdir" diyen Çavuşoğlu, bugüne kadar KKTC ve Kıbrıs Türkü'nü hiç yalnız bırakmadıklarını, bundan sonra da yalnız olmayacağını söyledi.Çavuşoğlu, KKTC temasları kapsamında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile buluştuklarını ve faydalı bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, yarın KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve müzakere heyetiyle bir araya geleceklerini, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendireceklerini söyledi."Rum tarafı, müzakereleri sulandırmaya çalıştıkları konuları yeniden ambalajlayıp satmaya çalışıyor"Bakan Çavuşoğlu, "Rum tarafı, 'güven artırıcı adımlar ya da tedbirler' diye eski gündeme getirdikleri, müzakereleri sulandırmaya çalıştıkları konuları yeniden ambalajlayıp satmaya çalışıyor. Bizim tutumumuz belli ama her zaman beraber karar veriyoruz" dedi.Başbakan Ünal Üstel ve koalisyon hükümetinin içerisindeki siyasi parti başkanlarını da ziyaret edeceklerini belirten Çavuşoğlu, yoğun bir tempoda olmasına rağmen halkla buluşmak istediğini, KKTC'ye her geldiğinde farklı kesimden insanlarla buluşmaktan keyif aldığını söyledi."Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yönlendiren ülkelerden"Çavuşoğlu, dünya genelinde önemli gelişmelerin olduğunu, dengelerin değiştiğini, krizler ve savaşların olduğuna değinerek, Türkiye'nin "gelişmeleri yönlendiren" ülkeler arasında olduğunu, bütün dünyanın da bunu böyle gördüğünü aktardı.Bakan Çavuşoğlu, "(Türkiye'nin dünyada gelişmeleri yönlendiren ülke olması) Bu da durup dururken olmaz. İzlediğin ilkeli, dengeli, adil ve objektif politikalar sayesinde olur. Bu aynı zamanda gücünüzle orantılıdır. Oyunu kurabilmek için de güçlü olacaksınız, size karşı kurulan oyunları bozmak için de güçlü olacaksınız. Sahada da masada da güçlü olacaksınız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, sahada ve masada güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye demek, güçlü bir KKTC demektir" dedi.Türkiye'de de birtakım sıkıntılar yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, bunların aşılabileceğini, millet olarak çok zor badireler atlattıklarını söyledi."Bundan sonra egemen eşitlik var, siyasi eşitlik değil"Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kurulan oyunları bozabilmenin önemine değinerek, şöyle devam etti:"Biz artık Kıbrıs'ta da ezberleri bozduk. Yıllardır federasyon için müzakere yaptık fakat malumunuz, Rum tarafı, sizlerle hiçbir şey paylaşmak istemediği için federasyonla ilgili ortaya çıkan tüm planları, modelleri, çalışmaları ve projeleri reddetti. Masayı da her seferinde devirdi. Crans Montana öncesinde 'son kez federasyon için müzakere ediyoruz' demiştik. Bundan sonra egemen eşitlik var, siyasi eşitlik değil. Yani iki devletli çözüm. Yan yana yaşayacak iki devlet kendi arasında her türlü iş birliğine gidebilir, bu gayet doğaldır. Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini herkese kabul ettirmek için çalışıyoruz."Geçen yıl Cenevre'de yapılan 5 1 gayriresmi Kıbrıs toplantısını kendilerinin önerdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu görüşmede de düşüncelerini (iki devletli çözüm) net bir şekilde ifade ettiklerini vurguladı.Çavuşoğlu, düşüncelerinin yanı sıra çözüm önerilerini de masaya koyduklarını vurgulayarak, Maraş açılımı gibi hamleler yaptıklarını kaydetti.

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mevlüt çavuşoğlu, kıbrıs