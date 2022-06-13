https://tr.sputniknews.com/20220613/damada-altin-yerine-adinin-yazdigi-mezar-tasi-hediye-ettiler-1057344990.html

Damada altın yerine adının yazdığı mezar taşı hediye ettiler

Damada altın yerine adının yazdığı mezar taşı hediye ettiler

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dünya evine girecek damada şaka maksatlı adının yazılı olduğu mezar taşı hediye edip dua okudular. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T12:35+0300

2022-06-13T12:35+0300

2022-06-13T12:35+0300

yaşam

sakarya

adapazarı

düğün

mezar

mezar taşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057343899_0:144:480:414_1920x0_80_0_0_bf60fd1189af5164af180e7a13545f58.jpg

Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dünya evine giren çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçti.Çiftin ailesi ile arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Damadın arkadaşları ise takı sırasında Kurtlar Vadisi müziği ile adının yazılı olduğu mezar taşı hediye ederek dua okudu. Gülümsemelere sebep olan o an cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

sakarya

adapazarı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sakarya, adapazarı, düğün, mezar, mezar taşı