Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/enagrup-kurucusu-prof-dr-ulusoya-disiplin-sorusturmasi-1057339429.html
ENAGrup kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a disiplin soruşturması
ENAGrup kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a disiplin soruşturması
Enflasyon Araştırmaları Grubu (ENAGrup) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T11:34+0300
2022-06-13T11:34+0300
türkiye
enagrup
veysel ulusoy
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057338644_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_8220c57f1f5e964849c4500c4c7cd6a4.jpg
İngiliz haber ajansı Reuters'ın gördüğü belgeye göre üniversite, basına "izinsiz" verdiği bir röportaj gerekçesiyle Prof. Dr. Ulusoy'dan kurumun "bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı" kullanmasıyla ilgili savunmasını istedi. Söz konusu iddiaların gerçekleşmiş olmasının yazılı bir kınama ve ödemelerin askıya alınmasıyla sonuçlanabileceği belirtildi.Üniversite, Reuters'ın konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.Ulusoy, soruşturmanın akademik sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabileceğini söyledi.Reuters'a konuşan Ulusoy: "Bu araştırma projesine yıllar önce başladığımızdan beri böyle bir şey bekliyordum. Sonunda ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz" dedi.ENAG Mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 160 olarak hesaplamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 73,5'ti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057338644_82:0:550:351_1920x0_80_0_0_7730503de082e35859f5ca275b8f5f25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enagrup, veysel ulusoy, enflasyon

ENAGrup kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a disiplin soruşturması

11:34 13.06.2022
Prof. Dr. Veysel Ulusoy
Prof. Dr. Veysel Ulusoy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
Abone olTelegram
Enflasyon Araştırmaları Grubu (ENAGrup) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın gördüğü belgeye göre üniversite, basına "izinsiz" verdiği bir röportaj gerekçesiyle Prof. Dr. Ulusoy'dan kurumun "bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı" kullanmasıyla ilgili savunmasını istedi. Söz konusu iddiaların gerçekleşmiş olmasının yazılı bir kınama ve ödemelerin askıya alınmasıyla sonuçlanabileceği belirtildi.
Üniversite, Reuters'ın konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.
Ulusoy, soruşturmanın akademik sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabileceğini söyledi.
Reuters'a konuşan Ulusoy: "Bu araştırma projesine yıllar önce başladığımızdan beri böyle bir şey bekliyordum. Sonunda ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
ENAG Mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 160 olarak hesaplamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 73,5'ti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала