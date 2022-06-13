https://tr.sputniknews.com/20220613/epgisden-motorine-zam-gelecek-iddialarina-yalanlama-1057348382.html

EPGİS'den 'motorine zam gelecek' iddialarına yalanlama

EPGİS'den 'motorine zam gelecek' iddialarına yalanlama

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer verilen 'bugün motorine 2,60 TL/LT zam gelecek'... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T13:36+0300

2022-06-13T13:36+0300

2022-06-13T13:36+0300

türkiye

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

motorin

zam

benzin

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EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Söz konusu iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının beklendiği belirtildi. "Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur" denilen açıklamada, "Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" ifadeleri yer aldı.

türkiye

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enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), motorin, zam, benzin