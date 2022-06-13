https://tr.sputniknews.com/20220613/epgisden-motorine-zam-gelecek-iddialarina-yalanlama-1057348382.html
EPGİS'den 'motorine zam gelecek' iddialarına yalanlama
EPGİS'den 'motorine zam gelecek' iddialarına yalanlama
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer verilen 'bugün motorine 2,60 TL/LT zam gelecek'... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T13:36+0300
2022-06-13T13:36+0300
2022-06-13T13:36+0300
türkiye
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
motorin
zam
benzin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_796276873db4611d688240d8b131504b.jpg
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Söz konusu iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının beklendiği belirtildi. "Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur" denilen açıklamada, "Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" ifadeleri yer aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_130:0:895:574_1920x0_80_0_0_1b25e29bbef302f756ff8ff0c87b91cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), motorin, zam, benzin
EPGİS'den 'motorine zam gelecek' iddialarına yalanlama
Abone ol
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer verilen 'bugün motorine 2,60 TL/LT zam gelecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının beklendiği belirtildi.
"Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur" denilen açıklamada, "Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" ifadeleri yer aldı.