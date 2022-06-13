Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/epgisden-motorine-zam-gelecek-iddialarina-yalanlama-1057348382.html
EPGİS'den 'motorine zam gelecek' iddialarına yalanlama
EPGİS'den 'motorine zam gelecek' iddialarına yalanlama
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer verilen 'bugün motorine 2,60 TL/LT zam gelecek'... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T13:36+0300
2022-06-13T13:36+0300
türkiye
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
motorin
zam
benzin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_796276873db4611d688240d8b131504b.jpg
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Söz konusu iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının beklendiği belirtildi. "Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur" denilen açıklamada, "Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" ifadeleri yer aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_130:0:895:574_1920x0_80_0_0_1b25e29bbef302f756ff8ff0c87b91cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), motorin, zam, benzin

EPGİS'den 'motorine zam gelecek' iddialarına yalanlama

13:36 13.06.2022
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer verilen 'bugün motorine 2,60 TL/LT zam gelecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının beklendiği belirtildi.
"Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur" denilen açıklamada, "Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала