https://tr.sputniknews.com/20220613/evden-kacmaya-calisan-komsusunu-hirsiz-sanip-darp-etti-1057368436.html

Evden kaçmaya çalışan komşusunu hırsız sanıp darp etti

Evden kaçmaya çalışan komşusunu hırsız sanıp darp etti

İstanbul Bayrampaşa'da ailesinin odaya kilitlediği genç pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada genci hırsız sanan komşusu genci darp etmeye başladı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T21:31+0300

2022-06-13T21:31+0300

2022-06-13T21:31+0300

türkiye

komşu

hırsızlık

hırsız

istanbul

bayrampaşa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057368292_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a6dfea006da4217e4bacf6b347ca8e08.jpg

İstanbul Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesi sonucu camdan yan apartmanda geçip dışarı çıkmak istedi. O esnada çıkan sesler üzerine uyanan komşusu Ali Dikmen, genci hırsız sanıp darp etti.DHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi. Ailesi bir genci dışarı çıkmaması gerekçesiyle eve kilitledi. Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. Ses üzerine komşuları Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı.Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları belirtildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

türkiye

istanbul

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

komşu, hırsızlık, hırsız, istanbul, bayrampaşa