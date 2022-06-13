Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/evden-kacmaya-calisan-komsusunu-hirsiz-sanip-darp-etti-1057368436.html
Evden kaçmaya çalışan komşusunu hırsız sanıp darp etti
Evden kaçmaya çalışan komşusunu hırsız sanıp darp etti
İstanbul Bayrampaşa'da ailesinin odaya kilitlediği genç pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada genci hırsız sanan komşusu genci darp etmeye başladı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T21:31+0300
2022-06-13T21:31+0300
türkiye
komşu
hırsızlık
hırsız
istanbul
bayrampaşa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057368292_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a6dfea006da4217e4bacf6b347ca8e08.jpg
İstanbul Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesi sonucu camdan yan apartmanda geçip dışarı çıkmak istedi. O esnada çıkan sesler üzerine uyanan komşusu Ali Dikmen, genci hırsız sanıp darp etti.DHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi. Ailesi bir genci dışarı çıkmaması gerekçesiyle eve kilitledi. Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. Ses üzerine komşuları Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı.Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları belirtildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
türkiye
istanbul
bayrampaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057368292_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a5101f022e4168d74fdc09e974f96113.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
komşu, hırsızlık, hırsız, istanbul, bayrampaşa

Evden kaçmaya çalışan komşusunu hırsız sanıp darp etti

21:31 13.06.2022
© DHAİstanbul Bayrampaşa'da ailesinin odaya kilitlediği genç pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada genci hırsız sanan komşusu genci darp etmeye başladı.
İstanbul Bayrampaşa'da ailesinin odaya kilitlediği genç pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada genci hırsız sanan komşusu genci darp etmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Bayrampaşa'da ailesinin odaya kilitlediği genç pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada genci hırsız sanan komşusu genci darp etmeye başladı.
İstanbul Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesi sonucu camdan yan apartmanda geçip dışarı çıkmak istedi. O esnada çıkan sesler üzerine uyanan komşusu Ali Dikmen, genci hırsız sanıp darp etti.
DHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi. Ailesi bir genci dışarı çıkmaması gerekçesiyle eve kilitledi. Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. Ses üzerine komşuları Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı.
Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları belirtildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала