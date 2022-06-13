https://tr.sputniknews.com/20220613/evden-kacmaya-calisan-komsusunu-hirsiz-sanip-darp-etti-1057368436.html
Evden kaçmaya çalışan komşusunu hırsız sanıp darp etti
Evden kaçmaya çalışan komşusunu hırsız sanıp darp etti
İstanbul Bayrampaşa'da ailesinin odaya kilitlediği genç pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada genci hırsız sanan komşusu genci darp etmeye başladı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T21:31+0300
2022-06-13T21:31+0300
2022-06-13T21:31+0300
türkiye
komşu
hırsızlık
hırsız
istanbul
bayrampaşa
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İstanbul Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesi sonucu camdan yan apartmanda geçip dışarı çıkmak istedi. O esnada çıkan sesler üzerine uyanan komşusu Ali Dikmen, genci hırsız sanıp darp etti.DHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi. Ailesi bir genci dışarı çıkmaması gerekçesiyle eve kilitledi. Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. Ses üzerine komşuları Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı.Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları belirtildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
türkiye
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komşu, hırsızlık, hırsız, istanbul, bayrampaşa
Evden kaçmaya çalışan komşusunu hırsız sanıp darp etti
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İstanbul Bayrampaşa'da ailesinin odaya kilitlediği genç pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada genci hırsız sanan komşusu genci darp etmeye başladı.
İstanbul Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesi sonucu camdan yan apartmanda geçip dışarı çıkmak istedi. O esnada çıkan sesler üzerine uyanan komşusu Ali Dikmen, genci hırsız sanıp darp etti.
DHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi. Ailesi bir genci dışarı çıkmaması gerekçesiyle eve kilitledi. Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. Ses üzerine komşuları Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı.
Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları belirtildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.