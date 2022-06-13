https://tr.sputniknews.com/20220613/fatih-altayli-gesleri-5-muteahhidin-gelirlerine-endeksleyelim-yok-satmazsa-serefsizim-1057343028.html

Fatih Altaylı: GES'leri 5 müteahhidin gelirlerine endeksleyelim, yok satmazsa şerefsizim

Fatih Altaylı: GES'leri 5 müteahhidin gelirlerine endeksleyelim, yok satmazsa şerefsizim

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı GES sistemine ilişkin olarak, "Gelire Endeksli Senetleri, 5 artı 1... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T12:17+0300

2022-06-13T12:17+0300

2022-06-13T12:17+0300

türkiye

fatih altaylı

müteahhit

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Altaylı yazısında, "Gelire Endeksli Senetlerin hangi gelirlere endeksli olacağı ortaya çıktı. Ama yine de kimse pek bir şey anlamadı. DHMİ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Hazine’ye aktardığı paylara endeksli olacakmış. Yani bu kurumların Hazine’ye aktardığı miktarın artış oranı ne ise, GES sahiplerinin alacağı “faiz olmayan faiz” de bu oranda olacakmış. Bu gelirlerden stopaj ve vergi de alınmayacakmış. Getirinin yaklaşık yüzde 25 civarında olacağı öngörülüyor. Benim ise bambaşka bir teklifim var. GES’lere talebi patlatacak, herkesi GES almaya yönlendirecek bir teklif. Gelire Endeksli Senetleri, 5 artı 1 müteahhidin gelirlerine endeksleyelim. Sistem çok basit. Hazine’den her yıl bu müteahhitlere yapılan garanti ödemeler TL olarak hangi oranda artıyorsa GES’lerin geliri de o oranda artsın. Mesela Çanakkale Köprüsü’ne ya da Osmangazi Köprüsü'ne yapılan ödemeler TL bazında ne kadar arttı ise, GES getiri oranı o olsun. Ya da Rönesans İnşaat’ın yapmakta olduğu kamu işlerine ne kadar yıllık hangi oranda artış veriliyorsa, GES’lerin getirisi de aynı oranda olsun." ifadesini kullandı.Altaylı şunları kaydetti:"GES’lerin getirisini buna göre yapın yok satmazsa şerefsizim. Ben evi barkı satar bu GES’e yatırırım. Emin olun yabancı sermaye bile akar bu getiriye. Türkiye iki senede batar ama önemli değil. 2023'e bir sene var nasıl olsa... "

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fatih altaylı, müteahhit