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https://tr.sputniknews.com/20220613/hazine-15-milyar-lira-borclandi-1057354248.html
Hazine 1.5 milyar lira borçlandı
Hazine 1.5 milyar lira borçlandı
Hazine, bugün düzenlediği bono ihalesinde 1 milyar 541 milyon lira borçlanmaya gitti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:24+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
borç
faiz
bono
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 8 ay (252 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.İhalede basit faiz yüzde 23.67, bileşik faiz yüzde 24.51 oldu.Nominal teklifin 1 milyar 46 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 746 milyon lira, net satış 641 milyon lira olarak kaydedildi.Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.
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hazine ve maliye bakanlığı, borç, faiz, bono

Hazine 1.5 milyar lira borçlandı

15:24 13.06.2022 (güncellendi: 15:30 13.06.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Hazine, bugün düzenlediği bono ihalesinde 1 milyar 541 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 8 ay (252 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 23.67, bileşik faiz yüzde 24.51 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 46 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 746 milyon lira, net satış 641 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.
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