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Kavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı
Kavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı
İstanbul Büyükada'da rıhtıma yakın bir ara sokakta gerçekleşen martıların kavgasını Fotoğrafçı Onur Emirtekim görüntüledi. Kuşlar birbirleri ile kavga ederken... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T19:24+0300
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türkiye
istanbul
büyükada
martı
kavga
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Büyükada'da gerçekleşen martıların kavgasını ada sakinleri ayırmaya çalıştı. İlk önce birbirlerine karşı sesler çıkaran martılar vatandaşların ilgisini çekerek izlemelerine neden oldu. 'Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi'Daha sonra birbirlerine saldıran martıları gören bir vatandaş “Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi” dedi. Bir hayvansever ise eline aldığı poşet ile martıları kovalayarak birbirinden ayırmaya çalıştı. Martılar ise bir süre sonra kavga etmeyi bırakarak birbirlerinden uzaklaştı.
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istanbul, büyükada, martı, kavga

Kavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı

19:24 13.06.2022 (güncellendi: 19:29 13.06.2022)
© İHAKavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı
Kavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
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İstanbul Büyükada'da rıhtıma yakın bir ara sokakta gerçekleşen martıların kavgasını Fotoğrafçı Onur Emirtekim görüntüledi. Kuşlar birbirleri ile kavga ederken çevreden geçen vatandaşlar, kuşları ayırmaya çalıştı.
Büyükada'da gerçekleşen martıların kavgasını ada sakinleri ayırmaya çalıştı. İlk önce birbirlerine karşı sesler çıkaran martılar vatandaşların ilgisini çekerek izlemelerine neden oldu.

'Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi'

Daha sonra birbirlerine saldıran martıları gören bir vatandaş “Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi” dedi.
Bir hayvansever ise eline aldığı poşet ile martıları kovalayarak birbirinden ayırmaya çalıştı. Martılar ise bir süre sonra kavga etmeyi bırakarak birbirlerinden uzaklaştı.
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