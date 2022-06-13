https://tr.sputniknews.com/20220613/kavga-eden-martilari-vatandaslar-ayirmaya-calisti-1057363640.html

Kavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı

Kavga eden martıları vatandaşlar ayırmaya çalıştı

İstanbul Büyükada'da rıhtıma yakın bir ara sokakta gerçekleşen martıların kavgasını Fotoğrafçı Onur Emirtekim görüntüledi. Kuşlar birbirleri ile kavga ederken... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T19:24+0300

2022-06-13T19:24+0300

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türkiye

istanbul

büyükada

martı

kavga

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Büyükada'da gerçekleşen martıların kavgasını ada sakinleri ayırmaya çalıştı. İlk önce birbirlerine karşı sesler çıkaran martılar vatandaşların ilgisini çekerek izlemelerine neden oldu. 'Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi'Daha sonra birbirlerine saldıran martıları gören bir vatandaş “Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi” dedi. Bir hayvansever ise eline aldığı poşet ile martıları kovalayarak birbirinden ayırmaya çalıştı. Martılar ise bir süre sonra kavga etmeyi bırakarak birbirlerinden uzaklaştı.

türkiye

istanbul

büyükada

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istanbul, büyükada, martı, kavga