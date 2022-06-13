https://tr.sputniknews.com/20220613/koruma-altindaki-siyah-kugu-turkiyede-ikinci-kez-goruldu-1057372463.html

Koruma altındaki siyah kuğu, Türkiye'de ikinci kez görüldü

Koruma altındaki siyah kuğu, Türkiye'de ikinci kez görüldü

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen siyah kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik ilçesinde... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T22:50+0300

2022-06-13T22:50+0300

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türkiye

nesli tükenmekte olan hayvanlar

kuğu

siyah kuğu

bodrum

antalya

serik

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Koruma altındaki siyah kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü.Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan Siyah Kuğu’nun avlanması anavatanı Yeni Zelanda’da yasaklanmıştı. Şu an Avustralya bölgesinde yaşayan ve koruma altına alınan Siyah Kuğu'nun Serik sahilindeki kısa ziyareti vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Boğazkent sahiline gelen olayda koyu renkli bir kuğu, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu. Genellikle beyaz olduğu bilinen kuğunun koyu renkli cinsini ilk kez görenler, bu anı çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdiler. Avustralya'nın özellikle güney kısımlarında bulunan kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1.5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olarak biliniyor.

türkiye

bodrum

antalya

serik

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nesli tükenmekte olan hayvanlar, kuğu, siyah kuğu, bodrum, antalya, serik