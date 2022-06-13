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Koruma altındaki siyah kuğu, Türkiye'de ikinci kez görüldü
Koruma altındaki siyah kuğu, Türkiye'de ikinci kez görüldü
Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen siyah kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik ilçesinde... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T22:50+0300
2022-06-13T22:56+0300
türkiye
nesli tükenmekte olan hayvanlar
kuğu
siyah kuğu
bodrum
antalya
serik
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Koruma altındaki siyah kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü.Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan Siyah Kuğu’nun avlanması anavatanı Yeni Zelanda’da yasaklanmıştı. Şu an Avustralya bölgesinde yaşayan ve koruma altına alınan Siyah Kuğu'nun Serik sahilindeki kısa ziyareti vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Boğazkent sahiline gelen olayda koyu renkli bir kuğu, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu. Genellikle beyaz olduğu bilinen kuğunun koyu renkli cinsini ilk kez görenler, bu anı çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdiler. Avustralya'nın özellikle güney kısımlarında bulunan kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1.5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olarak biliniyor.
türkiye
bodrum
antalya
serik
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nesli tükenmekte olan hayvanlar, kuğu, siyah kuğu, bodrum, antalya, serik

Koruma altındaki siyah kuğu, Türkiye'de ikinci kez görüldü

22:50 13.06.2022 (güncellendi: 22:56 13.06.2022)
© İHASiyah Kuğu
Siyah Kuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
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Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen siyah kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik ilçesinde görüldü.
Koruma altındaki siyah kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü.
Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan Siyah Kuğu’nun avlanması anavatanı Yeni Zelanda’da yasaklanmıştı.
Şu an Avustralya bölgesinde yaşayan ve koruma altına alınan Siyah Kuğu'nun Serik sahilindeki kısa ziyareti vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Boğazkent sahiline gelen olayda koyu renkli bir kuğu, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu.
Genellikle beyaz olduğu bilinen kuğunun koyu renkli cinsini ilk kez görenler, bu anı çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdiler.
Avustralya'nın özellikle güney kısımlarında bulunan kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1.5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olarak biliniyor.
© İHA / İHA-AW644184Siyah Kuğu
Siyah Kuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
Siyah Kuğu
© İHA / İHA-AW644184
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