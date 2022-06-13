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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 il için ‘sarı kodlu’ uyarı verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 il için ‘sarı kodlu’ uyarı verdi
Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 24 il için 'sarı kodlu' uyarı verildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T23:00+0300
2022-06-13T23:00+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
yağmur
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumları tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(14- 20 Haziran 2022) Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.Öte yandan yurdun birçok bölgesinde can kayıplarına neden olan sağanak yağışlar hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.Yapılan son değerlendirmelere göre 14 Haziran 2022 Salı günü yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya’nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.‘Sarı kodlu’ uyarı yayımladığı iller ise şu şekilde:Erzincan, Tokat, Sivas, Tunceli, Aksaray, Karaman, Antalya, Bingöl, Giresun, Konya, Nevşehir, Yozgat, Bayburt, Artvin, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Gümüşhane, Malatya, Niğde, Rize, Ordu, Kırşehir, Trabzon.
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meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur, fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 il için ‘sarı kodlu’ uyarı verdi

23:00 13.06.2022
© AAAnkara sağanak, yağmur motokurye
Ankara sağanak, yağmur motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 24 il için 'sarı kodlu' uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumları tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(14- 20 Haziran 2022) Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.
Öte yandan yurdun birçok bölgesinde can kayıplarına neden olan sağanak yağışlar hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre 14 Haziran 2022 Salı günü yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya’nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

‘Sarı kodlu’ uyarı yayımladığı iller ise şu şekilde:

Erzincan, Tokat, Sivas, Tunceli, Aksaray, Karaman, Antalya, Bingöl, Giresun, Konya, Nevşehir, Yozgat, Bayburt, Artvin, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Gümüşhane, Malatya, Niğde, Rize, Ordu, Kırşehir, Trabzon.
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