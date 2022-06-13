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Serdar Ortaç: 15 milyon TL borç ödedim, şarkı yapamadım
Serdar Ortaç: 15 milyon TL borç ödedim, şarkı yapamadım
Serdar Ortaç yaz ayları için yeni şarkı yapmamasının nedenini açıkladı, “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım" dedi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T09:31+0300
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yaşam
serdar ortaç
şarkıcı
borç
albüm
kumar
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bu yaza yeni bir şarkı ile giriş yapamamasının sebebini açıkladı.Borçlarını kapatabilmek için çok çalıştığını söyleyen Serdar Ortaç, “Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, çünkü borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah bu defa parayı tutarım” dedi.Ortaç, stüdyo çalışmalarına başladığını da ekledi ve “Aslında bu akşam stüdyoya gidip yeni şarkımı okuyacaktım. Ancak burada o kadar çok yedim ki okumaları iptal ettim” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220213/serdar-ortac-vasiyetini-acikladi-1053793129.html
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serdar ortaç, şarkıcı, borç, albüm, kumar

Serdar Ortaç: 15 milyon TL borç ödedim, şarkı yapamadım

09:31 13.06.2022
© DHASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
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Serdar Ortaç yaz ayları için yeni şarkı yapmamasının nedenini açıkladı, “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım" dedi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bu yaza yeni bir şarkı ile giriş yapamamasının sebebini açıkladı.
Borçlarını kapatabilmek için çok çalıştığını söyleyen Serdar Ortaç, “Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, çünkü borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah bu defa parayı tutarım” dedi.
Ortaç, stüdyo çalışmalarına başladığını da ekledi ve “Aslında bu akşam stüdyoya gidip yeni şarkımı okuyacaktım. Ancak burada o kadar çok yedim ki okumaları iptal ettim” ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
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