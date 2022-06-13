https://tr.sputniknews.com/20220613/serdar-ortac-15-milyon-tl-borc-odedim-sarki-yapamadim-1057335195.html

Serdar Ortaç: 15 milyon TL borç ödedim, şarkı yapamadım

Serdar Ortaç: 15 milyon TL borç ödedim, şarkı yapamadım

Serdar Ortaç yaz ayları için yeni şarkı yapmamasının nedenini açıkladı, “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım" dedi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T09:31+0300

2022-06-13T09:31+0300

2022-06-13T09:31+0300

yaşam

serdar ortaç

şarkıcı

borç

albüm

kumar

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bu yaza yeni bir şarkı ile giriş yapamamasının sebebini açıkladı.Borçlarını kapatabilmek için çok çalıştığını söyleyen Serdar Ortaç, “Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, çünkü borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah bu defa parayı tutarım” dedi.Ortaç, stüdyo çalışmalarına başladığını da ekledi ve “Aslında bu akşam stüdyoya gidip yeni şarkımı okuyacaktım. Ancak burada o kadar çok yedim ki okumaları iptal ettim” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220213/serdar-ortac-vasiyetini-acikladi-1053793129.html

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serdar ortaç, şarkıcı, borç, albüm, kumar