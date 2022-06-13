https://tr.sputniknews.com/20220613/the-guardian-rusya-natonun-kalkanini-kirdi-1057361725.html

The Guardian: Rusya, NATO’nun kalkanını kırdı

The Guardian: Rusya, NATO’nun kalkanını kırdı

The Guardian yazarı Simon Tisdall, Ukrayna’daki durumun, NATO’nun zayıflığını ve ‘kalkanındaki’ çatlağı gözler önüne serdiğini belirtti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T18:26+0300

2022-06-13T18:26+0300

2022-06-13T18:27+0300

the guardian

nato

rusya

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053890635_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_8434e417a8014f63cd45f105e5430aa3.jpg

NATO’nun, ilk bakışta göründüğünden daha az uyumlu, güçlü ve organize bir örgüt olduğu ortaya çıktığını yazan Tisdall, “İttifakın önemli Avrupalı üyeleri, daha önce ihmal ettikleri birliğin arkasına gizleniyor. Moskova’yı kızdırabilecek, Kiev karşısındaki maliyetli taahhütlerden kaçınmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.Bu kadar büyük bir organizasyonda, tam siyasi görüş birliğini beklemenin gerçekçi olmadığının altını çizen Tisdall, “Her bir NATO üyesinin, askeri güç açısından saçmalık derecesinde eşitsiz olmalarına rağmen eşit söz hakkına sahip olması, hızlı ve cesur karar almayı engelliyor” diye yazdı.İttifak içinde, ABD’ye olan aşırı bağımlılığa da işaret edilen yazıda, ABD’nin onayı olmadan hiçbir şey yapılmadığına ve “geride kalanların” ABD’nin gücü arkasına gizlenerek “bu yolun gidiş ücretini ödemeyi reddettiğine” dikkat çekiliyor.NATO’nun örgütsel ve askeri olarak her yerde olduğunu belirten Tisdall, “İtalya, Hollanda ve ABD’de olmak üzere üç ortak komuta merkezi var. Ancak birliğin baş generali Belçika’da bulunuyor. Farklı ülkelerin silah sistemleri arasında operasyonel uyum yok” ifadesini kullandı.Ukrayna’daki savaşın devam etmesi halinde, NATO’nun uzun süredir dikkatlerden kaçan zayıflıkları ve açıklarının daha da belirgin ve tehlikeli hale geleceğini kaydeden Tisdall, “Ama ya kalkan kırıksa veya temelde kusurluysa?” diye sordu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the guardian, nato, rusya, ukrayna krizi