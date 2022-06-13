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Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan Zara’nın ayakkabı reklamına kınama
Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan Zara’nın ayakkabı reklamına kınama
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara’nın bir çift sandaletin altında ve üstüne ekmek koyduğu reklam filmine ilişkin... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:41+0300
2022-06-13T15:41+0300
yaşam
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zara
giyim
reklam
türkiye fırıncılar federasyonu
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara’nın bir çift sandaletin altında ve üstüne koyduğu reklam filmine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Balcı açıklamasında, söz konusu reklam filminin ekmeği hiçe sayar bir meta olarak kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, “Tüm dünyada ‘kutsallar arasında’ yer alan, ‘nimet’ olarak adlandırılan ekmeğe saygı, çok ama çok önemlidir. Bugün milyonlarca insanın bir dilim ekmek için yaptığı mücadeleyi göz ardı etmek, ‘adeta hakaret edercesine’ ayaklar altına almak, tam bir aymazlıktır, tam bir cehalet örneğidir” ifadelerini kullandı.Balcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220610/ucuz-ekmek-sattigi-icin-kursunlanan-firinci-halkimizin-yaninda-olmaya-calisiyoruz-1057243661.html
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türkiye, zara, giyim, reklam, türkiye fırıncılar federasyonu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan Zara’nın ayakkabı reklamına kınama

15:41 13.06.2022
© İHAAntalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara’nın bir çift sandaletin altında ve üstüne ekmek koyduğu reklam filmine ilişkin, “Bir, ekmek üreticisi olarak, ‘ekmeği nimet olarak kabul eden’ tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara’nın bir çift sandaletin altında ve üstüne koyduğu reklam filmine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Balcı açıklamasında, söz konusu reklam filminin ekmeği hiçe sayar bir meta olarak kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, “Tüm dünyada ‘kutsallar arasında’ yer alan, ‘nimet’ olarak adlandırılan ekmeğe saygı, çok ama çok önemlidir. Bugün milyonlarca insanın bir dilim ekmek için yaptığı mücadeleyi göz ardı etmek, ‘adeta hakaret edercesine’ ayaklar altına almak, tam bir aymazlıktır, tam bir cehalet örneğidir” ifadelerini kullandı.
Balcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:
“Uluslararası arenada tasarımlarıyla kendini kanıtlamış Zara firmasının bu tür bir reklam ile nereye varmak istediğini anlamak ise mümkün değildir. Bir, ekmek üreticisi olarak, ‘ekmeği nimet olarak kabul eden’ tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum. Ve, toplumun tüm kesimlerini de bu bağlamda göreve davet ediyor ve tepkilerini ortaya koymalarını istiyorum.”
Ucuz ekmek sattığı için kurşunlanan fırıncı: 'Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
TÜRKİYE
Ucuz ekmek sattığı için kurşunlanan fırıncı: 'Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz'
10 Haziran , 16:02
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