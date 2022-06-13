Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan Zara’nın ayakkabı reklamına kınama
© İHAAntalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam
© İHA
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara’nın bir çift sandaletin altında ve üstüne ekmek koyduğu reklam filmine ilişkin, “Bir, ekmek üreticisi olarak, ‘ekmeği nimet olarak kabul eden’ tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara’nın bir çift sandaletin altında ve üstüne koyduğu reklam filmine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Balcı açıklamasında, söz konusu reklam filminin ekmeği hiçe sayar bir meta olarak kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, “Tüm dünyada ‘kutsallar arasında’ yer alan, ‘nimet’ olarak adlandırılan ekmeğe saygı, çok ama çok önemlidir. Bugün milyonlarca insanın bir dilim ekmek için yaptığı mücadeleyi göz ardı etmek, ‘adeta hakaret edercesine’ ayaklar altına almak, tam bir aymazlıktır, tam bir cehalet örneğidir” ifadelerini kullandı.
Balcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:
“Uluslararası arenada tasarımlarıyla kendini kanıtlamış Zara firmasının bu tür bir reklam ile nereye varmak istediğini anlamak ise mümkün değildir. Bir, ekmek üreticisi olarak, ‘ekmeği nimet olarak kabul eden’ tüm vatandaşlarımız adına Zara firmasını kınıyorum. Ve, toplumun tüm kesimlerini de bu bağlamda göreve davet ediyor ve tepkilerini ortaya koymalarını istiyorum.”
Zara firmasının Almanya’daki ayakkabı tanıtım reklamlarında ekmeği “sandaletin altında ve üstünde” hiçe sayar bir meta olarak kullanması kabul edilebilir bir durum değildir…— Halil İbrahim Balcı (@hibrahimbalci54) June 13, 2022
Tüm dünyada “kutsallar arasında” yer alan,“nimet” olarak adlandırılan ekmeğe saygı,çok ama çok önemlidir.
Zara firmasının Almanya’daki ayakkabı tanıtım reklamlarında ekmeği “sandaletin altında ve üstünde” hiçe sayar bir meta olarak kullanması kabul edilebilir bir durum değildir…— Halil İbrahim Balcı (@hibrahimbalci54) June 13, 2022
Tüm dünyada “kutsallar arasında” yer alan,“nimet” olarak adlandırılan ekmeğe saygı,çok ama çok önemlidir.