https://tr.sputniknews.com/20220613/turkiye-firincilar-federasyonundan-zaranin-ayakkabi-reklamina-kinama-1057354969.html

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan Zara’nın ayakkabı reklamına kınama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan Zara’nın ayakkabı reklamına kınama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara’nın bir çift sandaletin altında ve üstüne ekmek koyduğu reklam filmine ilişkin... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T15:41+0300

2022-06-13T15:41+0300

2022-06-13T15:41+0300

yaşam

türkiye

zara

giyim

reklam

türkiye fırıncılar federasyonu

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, giyim firması Zara’nın bir çift sandaletin altında ve üstüne koyduğu reklam filmine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Balcı açıklamasında, söz konusu reklam filminin ekmeği hiçe sayar bir meta olarak kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, “Tüm dünyada ‘kutsallar arasında’ yer alan, ‘nimet’ olarak adlandırılan ekmeğe saygı, çok ama çok önemlidir. Bugün milyonlarca insanın bir dilim ekmek için yaptığı mücadeleyi göz ardı etmek, ‘adeta hakaret edercesine’ ayaklar altına almak, tam bir aymazlıktır, tam bir cehalet örneğidir” ifadelerini kullandı.Balcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220610/ucuz-ekmek-sattigi-icin-kursunlanan-firinci-halkimizin-yaninda-olmaya-calisiyoruz-1057243661.html

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türkiye, zara, giyim, reklam, türkiye fırıncılar federasyonu