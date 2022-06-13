Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/yeni-adiyla-hizmete-baslayan-mcdonaldsin-onunde-ikinci-gunde-de-uzun-kuyruk-var-1057363766.html
Yeni adıyla hizmete başlayan McDonalds'ın önünde ikinci günde de uzun kuyruk var
Yeni adıyla hizmete başlayan McDonalds'ın önünde ikinci günde de uzun kuyruk var
Rusya'dan çekilme kararı alan McDonald's, 'Vkusno i Toçka' isimli ve yeni logolu fast food restoranının ilk şubelerinden birini başkent Moskova'daki Puşkin... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T19:36+0300
2022-06-13T19:36+0300
ukrayna krizi
rusya
mcdonald's
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057349912_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_fbff180ff4fd4ad094adca24f99bcf64.jpg
Başkent sakinleri, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açan restorana büyük bir ilgi gösteriyor. RIA Novosti ekibi, tarihi binanın önünde oluşan uzun kuyruğu böyle görüntüledi.
https://tr.sputniknews.com/20200131/bes-bin-kisilik-kuyruk-31-ocak-1990da-rusyanin-ilk-mcdonalds-restorani-acildi-1041301100.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057349912_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ded8ee069560384788c7cfb73970427.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mcdonald's, moskova

Yeni adıyla hizmete başlayan McDonalds'ın önünde ikinci günde de uzun kuyruk var

19:36 13.06.2022
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya’dan çekilme kararı alan McDonald’s, yeni ismi ve yeni logosuyla yeniden açıldı. 'Vkusno i Toçka' isimli fast food restoranının ilk şubelerinden biri, başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda yer alan eski McDonald's’ın binasında hizmet vermeye başladı.
Rusya’dan çekilme kararı alan McDonald’s, yeni ismi ve yeni logosuyla yeniden açıldı. 'Vkusno i Toçka' isimli fast food restoranının ilk şubelerinden biri, başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda yer alan eski McDonald's’ın binasında hizmet vermeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов
Abone olTelegram
Rusya'dan çekilme kararı alan McDonald's, 'Vkusno i Toçka' isimli ve yeni logolu fast food restoranının ilk şubelerinden birini başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda yer alan eski McDonald's binasında dün hizmete açtı.
Başkent sakinleri, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açan restorana büyük bir ilgi gösteriyor.

RIA Novosti ekibi, tarihi binanın önünde oluşan uzun kuyruğu böyle görüntüledi.
Beş bin kişilik kuyruk: 31 Ocak 1990’da Rusya’nın ilk McDonalds restoranı açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2020
Beş bin kişilik kuyruk: 31 Ocak 1990’da Rusya’nın ilk McDonalds restoranı açıldı
31 Ocak 2020, 17:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала