https://tr.sputniknews.com/20220613/yeni-adiyla-hizmete-baslayan-mcdonaldsin-onunde-ikinci-gunde-de-uzun-kuyruk-var-1057363766.html
Yeni adıyla hizmete başlayan McDonalds'ın önünde ikinci günde de uzun kuyruk var
Yeni adıyla hizmete başlayan McDonalds'ın önünde ikinci günde de uzun kuyruk var
Rusya'dan çekilme kararı alan McDonald's, 'Vkusno i Toçka' isimli ve yeni logolu fast food restoranının ilk şubelerinden birini başkent Moskova'daki Puşkin... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T19:36+0300
2022-06-13T19:36+0300
2022-06-13T19:36+0300
ukrayna krizi
rusya
mcdonald's
moskova
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Başkent sakinleri, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açan restorana büyük bir ilgi gösteriyor. RIA Novosti ekibi, tarihi binanın önünde oluşan uzun kuyruğu böyle görüntüledi.
https://tr.sputniknews.com/20200131/bes-bin-kisilik-kuyruk-31-ocak-1990da-rusyanin-ilk-mcdonalds-restorani-acildi-1041301100.html
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rusya, mcdonald's, moskova
Yeni adıyla hizmete başlayan McDonalds'ın önünde ikinci günde de uzun kuyruk var
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Rusya'dan çekilme kararı alan McDonald's, 'Vkusno i Toçka' isimli ve yeni logolu fast food restoranının ilk şubelerinden birini başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda yer alan eski McDonald's binasında dün hizmete açtı.
Başkent sakinleri, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açan restorana büyük bir ilgi gösteriyor.
RIA Novosti ekibi, tarihi binanın önünde oluşan uzun kuyruğu böyle görüntüledi.