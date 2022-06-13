https://tr.sputniknews.com/20220613/yeni-adiyla-hizmete-baslayan-mcdonaldsin-onunde-ikinci-gunde-de-uzun-kuyruk-var-1057363766.html

Yeni adıyla hizmete başlayan McDonalds'ın önünde ikinci günde de uzun kuyruk var

Yeni adıyla hizmete başlayan McDonalds'ın önünde ikinci günde de uzun kuyruk var

Rusya'dan çekilme kararı alan McDonald's, 'Vkusno i Toçka' isimli ve yeni logolu fast food restoranının ilk şubelerinden birini başkent Moskova'daki Puşkin... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T19:36+0300

2022-06-13T19:36+0300

2022-06-13T19:36+0300

ukrayna krizi

rusya

mcdonald's

moskova

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Başkent sakinleri, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açan restorana büyük bir ilgi gösteriyor. RIA Novosti ekibi, tarihi binanın önünde oluşan uzun kuyruğu böyle görüntüledi.

https://tr.sputniknews.com/20200131/bes-bin-kisilik-kuyruk-31-ocak-1990da-rusyanin-ilk-mcdonalds-restorani-acildi-1041301100.html

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rusya, mcdonald's, moskova