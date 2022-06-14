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SON DAKİKA| Bakan Akar: Yunan uçakları 27 Nisan'da Datça, Didim, Dalaman'da hava sahamızı ihlal etti
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https://tr.sputniknews.com/20220614/bakan-akar-yunan-ucaklari-27-nisanda-datca-didim-dalamana-hava-sahahimizi-ihlal-etti-1057400811.html
Bakan Akar'dan Atina'ya: PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz
Bakan Akar'dan Atina'ya: PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Nisan'da Yunan savaş uçaklarının Datça, Didim ve Dalaman semalarında uçtuğunu belirterek, "Haca sahamızı ihlal ettiler... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:10+0300
2022-06-14T14:24+0300
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan parlamenterlere tepki gösterdi.Bakan Akar şu açıklamalarda bulundu:"Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz. Yunan uçakları 27 Nisan'da Dalaman, Datça ve Didim'de hava sahamızı ihlal etti, karşılığını verdik. Türkiye'ye işgalci derseniz kavga etmek istiyorsunuzdur. Biz her zaman uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluktan yama olduğumuzu ifade ettik.
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Bakan Akar'dan Atina'ya: PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz

14:10 14.06.2022 (güncellendi: 14:24 14.06.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Nisan'da Yunan savaş uçaklarının Datça, Didim ve Dalaman semalarında uçtuğunu belirterek, "Haca sahamızı ihlal ettiler, karşılık verdik" dedi. Bakan Akar, "Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan parlamenterlere tepki gösterdi.
Bakan Akar şu açıklamalarda bulundu:
"Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz.
Yunan uçakları 27 Nisan'da Dalaman, Datça ve Didim'de hava sahamızı ihlal etti, karşılığını verdik.
Türkiye'ye işgalci derseniz kavga etmek istiyorsunuzdur.
Biz her zaman uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluktan yama olduğumuzu ifade ettik.
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