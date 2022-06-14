https://tr.sputniknews.com/20220614/bakan-akar-yunan-ucaklari-27-nisanda-datca-didim-dalamana-hava-sahahimizi-ihlal-etti-1057400811.html

Bakan Akar'dan Atina'ya: PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz

Bakan Akar'dan Atina'ya: PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Nisan'da Yunan savaş uçaklarının Datça, Didim ve Dalaman semalarında uçtuğunu belirterek, "Haca sahamızı ihlal ettiler... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T14:10+0300

2022-06-14T14:10+0300

2022-06-14T14:24+0300

türkiye

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan parlamenterlere tepki gösterdi.Bakan Akar şu açıklamalarda bulundu:"Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz. Yunan uçakları 27 Nisan'da Dalaman, Datça ve Didim'de hava sahamızı ihlal etti, karşılığını verdik. Türkiye'ye işgalci derseniz kavga etmek istiyorsunuzdur. Biz her zaman uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluktan yama olduğumuzu ifade ettik.

türkiye

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hulusi akar