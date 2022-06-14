https://tr.sputniknews.com/20220614/bakanlik-haziranin-ilk-haftalik-kovid-19-verilerini-acikladi-1057385088.html

Sağlık Bakanlığı, haziranın ilk haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, haziranın ilk haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından vaka tablosunun haftalık açıklanacağını duyurmuştu. En son 31 Mayıs'ta açıklanan... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T07:57+0300

2022-06-14T07:57+0300

2022-06-14T07:58+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

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Bakan Koca'nın koronavirüs vaka tablosunun artık günlük değil haftalık olarak açıklanacağını duyurmasından 14 gün sonra yeni veriler paylaşıldı. Buna göre, 30 Mayıs – 5 Haziran’da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 78 bin 186’ya yükselirken, 98 bin 976 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 781 bin 738 doza ulaştı.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak" demişti.

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koronavirüs, fahrettin koca