https://tr.sputniknews.com/20220614/chpden-sadata-suc-duyurusu-1057389835.html

CHP'den SADAT'a suç duyurusu

CHP'den SADAT'a suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T11:42+0300

2022-06-14T11:42+0300

2022-06-14T11:42+0300

politika

sadat a.ş

kemal kılıçdaroğlu

suç duyurusu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Heyeti, CHP’li Bülent Tezcan başkanlığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu. Heyet, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.'SADAT bir suç örgütü'Bülent Tezcan, adliye önünde şunları söyledi:"Paramiliter bir suç örgütü olan SADAT hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bunun için Ankara Adliyesi'ndeyiz. Daha önce sayın genel başkanımız yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktığı üzere SADAT paramiliter bir yapıdır. Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenme suçtur. SADAT, paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek için kurulmuş ve Saray'ın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür.İnternet sitelerinde yaptıkları yayın, açıklama ve ilanlarda açık bir şekilde gayri nizami harp eğitimi ve terör eğitimi verdiklerini ikrar etmektedirler. Verdikleri kurs sonunda mezun olanların sabotaj, terör gibi yetenekleri kazandıklarını açıkça deklare eden suç örgütü ile karşı karşıyayız.SADAT'ın yetkililerinin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki SADAT silah ticareti yapmaktadır. Silah ticaretine aracılık yapmaktadır. Bu açıkça suçtur. SADAT bunları yaparken öbür taraftan bir yan kuruluşu olan aynı kişilerin birlikte hareket ettiği ASSAM adlı bir kuruluşun eliyle anayasal düzeni değiştirmek üzere Asrika adı altında bir devlet kurarak anayasal düzeni değiştirme hedefi olduğunu açıkça ifade etmektedir."Ne olmuştu?CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.1 milyon TL tazminat davasıSADAT, son olarak Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurmuştu.Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denilmişti.

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sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, suç duyurusu