Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5B Uydumuz hayırlı olsun. Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Turkey olan... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

Erdoğan: Artık 'Turkey' yok, Türkiye var

© AA Recep Tayyip Erdoğan © AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5B Uydumuz hayırlı olsun. Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Turkey olan ismi Türkiye'ye çevirdik ve sembolik bir adım attık. Artık Turkey yok, Türkiye var" dedi.