https://tr.sputniknews.com/20220614/erdogan-turksat-5b-uydumuz-hayirli-olsun-1057398447.html
Erdoğan: Artık 'Turkey' yok, Türkiye var
Erdoğan: Artık 'Turkey' yok, Türkiye var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5B Uydumuz hayırlı olsun. Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Turkey olan... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T13:40+0300
2022-06-14T13:40+0300
2022-06-14T13:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türksat 5b
5b uydu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türksat 5b, 5b uydu
Erdoğan: Artık 'Turkey' yok, Türkiye var
13:40 14.06.2022 (güncellendi: 13:53 14.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5B Uydumuz hayırlı olsun. Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Turkey olan ismi Türkiye'ye çevirdik ve sembolik bir adım attık. Artık Turkey yok, Türkiye var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Türksat 5B Uydumuz hayırlı olsun.
Türksat projesine yönelik küçümseyici tavırlar, o tavırları sergileyenlerin vizyonunu ortaya koyuyor.
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Türksat 6A'yı 2023 ortalarında uzaya fırlatacağız.
Medyaya sesleniyorum Turkey olan ismi Türkiye'ye çevirdik ve sembolik bir adım attık. Artık Turkey yok, Türkiye var.
Uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil Türkiye Hava Yolları yazacağız
Fiber internet altyapısı konusunda yavaş gittiğimizin farkındayız.