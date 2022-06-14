https://tr.sputniknews.com/20220614/eski-hdp-milletvekili-turgut-oker-gozaltina-alindi-1057404869.html
Eski HDP Milletvekili Turgut Öker gözaltına alındı
Eski HDP Milletvekili Turgut Öker gözaltına alındı
25. dönem HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da gözaltına alındı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T15:01+0300
2022-06-14T15:01+0300
2022-06-14T15:06+0300
hdp
politika
gözaltı
ankara
turgut öker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101534/62/1015346268_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_90e1e0f18ee438171d908fc653e8c518.jpg
Eski HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında aranma kararı bulunan Öker'in Çankaya'da gözaltına alındığı öğrenildi.Öker, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220603/hdpnin-istanbul-bingol-ve-edirne-baskanlarina-gozalti-karari-1056933794.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101534/62/1015346268_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_c96d2ffd51153e49bdff927a1543b05b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hdp, gözaltı, ankara, turgut öker
Eski HDP Milletvekili Turgut Öker gözaltına alındı
15:01 14.06.2022 (güncellendi: 15:06 14.06.2022) Abone ol
25. dönem HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da gözaltına alındı.
Eski HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında aranma kararı bulunan Öker'in Çankaya'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Öker, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.