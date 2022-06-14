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Eski HDP Milletvekili Turgut Öker gözaltına alındı
Eski HDP Milletvekili Turgut Öker gözaltına alındı
25. dönem HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da gözaltına alındı. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T15:01+0300
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hdp
politika
gözaltı
ankara
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Eski HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında aranma kararı bulunan Öker'in Çankaya'da gözaltına alındığı öğrenildi.Öker, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.
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hdp, gözaltı, ankara, turgut öker

Eski HDP Milletvekili Turgut Öker gözaltına alındı

15:01 14.06.2022 (güncellendi: 15:06 14.06.2022)
© Fotoğraf : FacebookTurgut Öker
Turgut Öker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© Fotoğraf : Facebook
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25. dönem HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da gözaltına alındı.
Eski HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında aranma kararı bulunan Öker'in Çankaya'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Öker, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarına gözaltı kararı
3 Haziran , 08:15
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