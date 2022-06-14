https://tr.sputniknews.com/20220614/evlilik-yil-donumlerinde-bozulan-araclarini-iterken-ucuruma-dusurduler-1057377314.html

Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler

Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler

Kayseri'de, evlilik yıl dönümlerinde vadi kenarında kutlama yapan çift, bozulan otomobillerini iterek çalıştırmak isterken, 100 metrelik uçuruma düşürdü. 14.06.2022, Sputnik Türkiye

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uçurum

evlilik

kayseri

yıldönümü

türkiye

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Talas ilçesindeki Derevenk Vadisi'nde otomobille evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eşi A.Ş. ile birlikte vadi kenarına geldi. Kutlama sonrası araçlarına binen çiftin otomobili çalışmadı.Bunun üzerine çift, aracı iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada çiftin kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Araç hurdaya dönerken, yaralanan olmadı. Çiftin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceleme başlattı.

kayseri

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uçurum, evlilik, kayseri, yıldönümü