https://tr.sputniknews.com/20220614/evlilik-yil-donumlerinde-bozulan-araclarini-iterken-ucuruma-dusurduler-1057377314.html
Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler
Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler
Kayseri'de, evlilik yıl dönümlerinde vadi kenarında kutlama yapan çift, bozulan otomobillerini iterek çalıştırmak isterken, 100 metrelik uçuruma düşürdü. 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T00:33+0300
2022-06-14T00:33+0300
2022-06-14T00:37+0300
uçurum
evlilik
kayseri
yıldönümü
türkiye
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Talas ilçesindeki Derevenk Vadisi'nde otomobille evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eşi A.Ş. ile birlikte vadi kenarına geldi. Kutlama sonrası araçlarına binen çiftin otomobili çalışmadı.Bunun üzerine çift, aracı iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada çiftin kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Araç hurdaya dönerken, yaralanan olmadı. Çiftin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceleme başlattı.
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uçurum, evlilik, kayseri, yıldönümü
Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler
00:33 14.06.2022 (güncellendi: 00:37 14.06.2022) Abone ol
Kayseri'de, evlilik yıl dönümlerinde vadi kenarında kutlama yapan çift, bozulan otomobillerini iterek çalıştırmak isterken, 100 metrelik uçuruma düşürdü.
Talas ilçesindeki Derevenk Vadisi'nde otomobille evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eşi A.Ş. ile birlikte vadi kenarına geldi. Kutlama sonrası araçlarına binen çiftin otomobili çalışmadı.
Bunun üzerine çift, aracı iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada çiftin kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.
Araç hurdaya dönerken, yaralanan olmadı. Çiftin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceleme başlattı.