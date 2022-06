https://tr.sputniknews.com/20220614/gazeteci-gungor-arslan-cinayetinde-3-kisi-icin-agirlastirilmis-muebbet-hapis-talebi-1057419661.html

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T20:26+0300

2022-06-14T20:26+0300

2022-06-14T20:27+0300

güngör arslan

türkiye

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054030212_0:178:1080:786_1920x0_80_0_0_bddeb6ed37473c70af8aff433966bb0c.jpg

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat günü ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Ramazan Özkan ifadesinde Güngör Arslan'ı öldürmesi konusunda kendisini yönlendiren kişinin Burhan Polat olduğunu ve olaydan 10 gün önce bir rezidansta buluşarak çeşitli vaatlerde bulunduğunu anlattı. Olay anını anlatan Ramazan Özkan, ofise gittiğini Güngör Arslan ile bir süre konuştuktan sonra bacaklarına doğru ateş ettiğini, kaçarken Arslan'ın peşinden geldiğini, elinde tabanca olduğunu düşünerek rastgele ateş ettiğini belirtti.Burhan Polat ise ifadesinde, Ramazan Özkan'ı simaen tanıdığını, kendisiyle Güngör Arslan hakkında hiç konuşmadıklarını söyledi. Güngör Arslan'ın, kendisinin kız arkadaşı olan T.U.'ya şarap ve çiçek göndererek rahatsızlık verdiğini söyleyen Burhan Polat, Güngör Arslan'ın şüphelilerden Ersin Kurt ve onun kullanmakta olduğu beyaz renkli cip hakkında haber yaptığını, haberin altına aracı kullanan kişilerin torbacı, hapçı şeklinde yorumlar yaptıklarını, o dönemlerde araç ile çok fazla dolaştığı için yorumları üzerine aldığını belirtti.İfadesinde, Hasan Emre Çelik'e "Güngör'ü korkutmak lazım, T.U.'dan uzak durması lazım. Bu da ne şekilde olursa olsun" şeklinde sözler söylediğini, Hasan Emre Çelik'in ise "Tamam" dediğini belirten Burhan Polat, bu konuşmadan 3-5 gün sonra Güngör Arslan'ın vurulma olayının meydana geldiğini kaydetti. Çelik, "Güngör Arslan'ı öldürün" şeklinde bir beyanda bulunmadığını söyledi.Güngör Arslan'ı öldürmeye azmettirmekle suçlanan avukat Ersin Kurt ise ifadesinde, Burhan Polat'a, Güngör Arslan'ın vurulması ile alakalı talimat vermediğini ve herhangi bir kimseyle Güngör Arslan cinayetiyle ilgili olarak yazışma yapmadığını söyledi.'Taciz gibi bir durum yok'Cumhuriyet savcısı kanaatini açıkladığı kısımda, Güngör Arslan'ın T.U.'yu rahatsız ve taciz etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını, şüpheliler Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Burhan Polat'ın, Ersin Kurt'u korumak amacıyla, Ersin Kurt'un talimatıyla kurgulanan kurgu uyarınca ifade verdiklerini belirtti.'Güngör Arslan'ın öldürülmesi ve bu yolla susturulması yönünde talimat'Güngör Arslan'ın şüpheli Ersin Kurt aleyhine birden fazla haber yaptığını ifade eden Cumhuriyet savcısı ayrıca, 'Ersin Kurt'un hakkındaki bu haberlerden duyduğu öfke ve infial ile daha sonra yazılacak olan haberlere mani olmak amacıyla kendi otoritesi altında işlerini yapan, hatta gündelik işlerinde teklifsizce şüpheli Ersin Kurt'a ait aracı kullanan, avukat-müvekkil ilişkisini aşan, şüpheli Ersin Kurt'a 'Reis' diyerek hitap eden şüpheli Burhan Polat'a maktul Güngör Arslan'ın öldürülmesi ve bu yolla susturulması yönünde talimat verdiği' kanaatinin oluştuğunu kaydetti.Cumhuriyet savcısı ayrıca, Ersin Kurt dışında tetikçi Ramazan Özkan ile şüpheliler Ferhat Yıldırım, Burhan Polat ve Hasan Emre Çelik'in kurgu uyarınca ifade verdiklerini belirterek, şüphelilerden Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım, A.Y., E.T. ve Y.B.'nin şüpheli Ersin Kurt ile yakın oldukları ve ifadelerinde Ersin Kurt'u olayın dışında tutmaya çalıştıklarından beyanlarına ve savunmalarına itibar edilmediğini, Ersin Kurt, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım ve Erdal Yıldırım'ın beyanlarının ise çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan savunmalarına itibar edilmediğini belirtti.Cumhuriyet savcısı, şüphelilerden Ramazan Özkan hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu şüpheliler Ersin Kurt ve Burhan Polat hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye ve ruhsatsız silah bulundurmaya azmettirme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu şüpheliler Hasan Emre Çelik, Ferhat Yıldırım, Ramiz Saatçi ve Emrah Yıldırım hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ve ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar, tutuklu şüpheliler Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis, tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında ‘Suç delillerini gizleme’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarını talep etti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güngör arslan, cinayet