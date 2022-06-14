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https://tr.sputniknews.com/20220614/ipsos-arastirma-turkiyedeki-kiracilarin-yarisinin-kira-artisi-gelir-artisini-asti-1057400247.html
IPSOS araştırma: Türkiye’deki kiracıların yarısının kira artışı gelir artışını aştı
IPSOS araştırma: Türkiye’deki kiracıların yarısının kira artışı gelir artışını aştı
IPSOS'un araştırmasına göre ev sahiplerinin yüzde 35'i, kiracılarından yasal artışın üzerinde artış istedi. Her on kişiden üçünün kiracı olduğunu söylediği... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:31+0300
2022-06-14T14:31+0300
ekonomi
araştırma
ipsos
kira
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IPSOS tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan derlenen verilerle bu hafta; emlak piyasası mercek altında alındı. Araştırma 1-10 Haziran tarihleri arasında yapıldı.Araştırmanın sonuçlarından derlenen verilere göre, açıklanan enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen ev sahiplerinin yüzde 35’i kiracılarından bu oranın üzerinde bir artış talebinde bulundu.Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenlerde yüzde 51 oldu. Ve resmi kira artışı üzerinde bir taleple karşılaşan kiracıların yüzde 73’ü bu oranı kabul etmek zorunda kaldı.Kiracıların yüzde 51’inin son bir sene içinde kiralarına yapılan artış, gelirlerindeki artıştan daha yüksek. Gelirlerindeki artışın kira artışından daha yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 14. Her 10 kiracıdan dördü kira ve gelirlerindeki artışın aynı oranda olduğunu söylüyor.Kiracılar bütçesine uygun ev bulamıyorKiracıların yüzde 86’sı taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları görüşünde. Bu konuda zorlamayacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 14.Kiracıların yüzde 48’i oturdukları semtten memnun. Diğer taraftan her 4 kiracıdan biri oturduğu semtten de memnun değil. Oturduğu semtten memnun olduğu halde oturduğu apartmandan memnun olmayan kiracıların oranı yüzde 41.Her 10 kişiden 3'ü kirada oturuyorGünümüzde araştırmamıza katılan bireylerin yüzde 36’sı kendi evlerinde oturduğunu belirtirken, kiracı olarak oturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 33. Ve kirada oturan bireylerin yüzde 69’u oturdukları eve son 5 sene içinde taşındığını belirtilen, yüzde 31 5 seneden daha uzun süredir oturdukları evde kiracı olduğunu söylüyor.
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araştırma, ipsos, kira, kira bedeli

IPSOS araştırma: Türkiye’deki kiracıların yarısının kira artışı gelir artışını aştı

14:31 14.06.2022
© AAKira- Ev
Kira- Ev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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IPSOS'un araştırmasına göre ev sahiplerinin yüzde 35'i, kiracılarından yasal artışın üzerinde artış istedi. Her on kişiden üçünün kiracı olduğunu söylediği araştırmaya göre, bu kiracıların yüzde 73'ü, fazla artışı kabul etmek zorunda kaldı.
IPSOS tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan derlenen verilerle bu hafta; emlak piyasası mercek altında alındı. Araştırma 1-10 Haziran tarihleri arasında yapıldı.
Araştırmanın sonuçlarından derlenen verilere göre, açıklanan enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen ev sahiplerinin yüzde 35’i kiracılarından bu oranın üzerinde bir artış talebinde bulundu.
Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenlerde yüzde 51 oldu. Ve resmi kira artışı üzerinde bir taleple karşılaşan kiracıların yüzde 73’ü bu oranı kabul etmek zorunda kaldı.
Kiracıların yüzde 51’inin son bir sene içinde kiralarına yapılan artış, gelirlerindeki artıştan daha yüksek. Gelirlerindeki artışın kira artışından daha yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 14. Her 10 kiracıdan dördü kira ve gelirlerindeki artışın aynı oranda olduğunu söylüyor.

Kiracılar bütçesine uygun ev bulamıyor

Kiracıların yüzde 86’sı taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları görüşünde. Bu konuda zorlamayacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 14.
Kiracıların yüzde 48’i oturdukları semtten memnun. Diğer taraftan her 4 kiracıdan biri oturduğu semtten de memnun değil. Oturduğu semtten memnun olduğu halde oturduğu apartmandan memnun olmayan kiracıların oranı yüzde 41.

Her 10 kişiden 3'ü kirada oturuyor

Günümüzde araştırmamıza katılan bireylerin yüzde 36’sı kendi evlerinde oturduğunu belirtirken, kiracı olarak oturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 33. Ve kirada oturan bireylerin yüzde 69’u oturdukları eve son 5 sene içinde taşındığını belirtilen, yüzde 31 5 seneden daha uzun süredir oturdukları evde kiracı olduğunu söylüyor.
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