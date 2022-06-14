https://tr.sputniknews.com/20220614/iski-halicin-su-kalitesi-1-sinif-1057382752.html

İSKİ: Haliç'in su kalitesi 1. sınıf

İSKİ: Haliç'in su kalitesi 1. sınıf

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Haliç'te deniz suyu kalitesinin 1. sınıf olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarda deniz suyu kalitesinin 'çok iyi su'... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T02:29+0300

2022-06-14T02:29+0300

2022-06-14T02:29+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

haliç

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), Haliç’te gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin deniz suyu kalitesinin çok iyi su olarak ölçüldüğünü açıkladı.İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Haliç'in su kalitesinin 1. sınıf olduğu' belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

haliç

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), haliç, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)