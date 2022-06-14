https://tr.sputniknews.com/20220614/kayserispor-kulubu-baskani-gozbasi-prensipte-anlastigimiz-omer-erdogan-ile-imza-asamasina-gecemedi-1057377599.html

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, prensip anlaşmasına vardıkları teknik direktör Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemediklerini belirterek, "Kısa süre... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T00:44+0300

2022-06-14T00:44+0300

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spor

berna gözbaşı

kayseri

kayserispor

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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, prensipte anlaştıkları teknik direktör Ömer Erdoğan ile imza aşamasına gelemediklerini açıkladı.Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdogan ile imza aşamasına geçemedik. Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

kayseri

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berna gözbaşı, kayseri, kayserispor