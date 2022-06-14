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Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik
Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, prensip anlaşmasına vardıkları teknik direktör Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemediklerini belirterek, "Kısa süre... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, prensipte anlaştıkları teknik direktör Ömer Erdoğan ile imza aşamasına gelemediklerini açıkladı.Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdogan ile imza aşamasına geçemedik. Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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berna gözbaşı, kayseri, kayserispor

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı: Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik

00:44 14.06.2022 (güncellendi: 00:46 14.06.2022)
© AAÖmer Erdoğan
Ömer Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, prensip anlaşmasına vardıkları teknik direktör Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemediklerini belirterek, "Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, prensipte anlaştıkları teknik direktör Ömer Erdoğan ile imza aşamasına gelemediklerini açıkladı.
Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdogan ile imza aşamasına geçemedik. Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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