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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/kremlin-putin-zelenskiy-gorusmesi-icin-titiz-bir-hazirlik-ve-belli-basli-kosullar-gerekiyor-1057417680.html
Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi için titiz bir hazırlık ve belli başlı koşullar gerekiyor
Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi için titiz bir hazırlık ve belli başlı koşullar gerekiyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi için titiz bir hazırlık... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T19:25+0300
2022-06-14T19:27+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna
yuriy uşakov
vladimir zelenskiy
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Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Uşakov, “Böyle bir olasılığı hiç kimse reddetmiyor, ancak görüşme için uygun koşullar ve en önemlisi çok, çok, çok titiz bir hazırlık gerekiyor. Bu olmadan hiç kimse boşuna Zelenskiy ile görüşmez” diye konuştu.Moskova’nın anlaşma taslağını iletmesi sonrasında Rusya-Ukrayna müzakerelerinde herhangi bir ilerlemenin olmadığına dikkat çeken Uşakov, “15 Nisan'da, herhangi bir geri dönüş olmadığı için şu anda son belge olan bu peşin projemiz teslim edildi. Sonrasında belki de delegasyonlar düzeyinde değil de bireysel temsilciler düzeyinde telefonla bazı gayri resmi temaslar oldu, sonra da her şey tamamen durdu” vurgusunu yaptı.Putin’in yardımcısı ayrıca uluslararası durum göz önüne alındığında telefonda iletişim formatının daha fazla talep gördüğüne dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı’nın şimdiye kadar 50’ya yakın liderle 140 görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.
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Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi için titiz bir hazırlık ve belli başlı koşullar gerekiyor

19:25 14.06.2022 (güncellendi: 19:27 14.06.2022)
© AAVladimir Zelenskiy- Vladimir Putin
Vladimir Zelenskiy- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi için titiz bir hazırlık çalışması ve belirli koşulların olması gerektiğini söyledi.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Uşakov, “Böyle bir olasılığı hiç kimse reddetmiyor, ancak görüşme için uygun koşullar ve en önemlisi çok, çok, çok titiz bir hazırlık gerekiyor. Bu olmadan hiç kimse boşuna Zelenskiy ile görüşmez” diye konuştu.
Moskova’nın anlaşma taslağını iletmesi sonrasında Rusya-Ukrayna müzakerelerinde herhangi bir ilerlemenin olmadığına dikkat çeken Uşakov, “15 Nisan'da, herhangi bir geri dönüş olmadığı için şu anda son belge olan bu peşin projemiz teslim edildi. Sonrasında belki de delegasyonlar düzeyinde değil de bireysel temsilciler düzeyinde telefonla bazı gayri resmi temaslar oldu, sonra da her şey tamamen durdu” vurgusunu yaptı.
Putin’in yardımcısı ayrıca uluslararası durum göz önüne alındığında telefonda iletişim formatının daha fazla talep gördüğüne dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı’nın şimdiye kadar 50’ya yakın liderle 140 görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.
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