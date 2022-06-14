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The Drive: İsrail’in F-35 savaş jetleri yakıt ikmali yapmadan İran'a ulaşabilecek
The Drive: İsrail’in F-35 savaş jetleri yakıt ikmali yapmadan İran'a ulaşabilecek
Amerikan The Drive dergisi, İsrail’in beşinci nesil F-35I Adir savaş uçaklarının menzilini genişleterek, yakıt ikmali olmaksızın İran'a ulaşmalarını... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T20:41+0300
2022-06-14T20:41+0300
savunma
israil
f-35
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İsrail basınına atıfla yayınlanan haberde, İsrail’in beşinci nesil F-35I Adir avcı uçaklarının menzilini genişleterek yakıt ikmali olmaksızın İran'a ulaşmalarını sağladığı belirtildi.Uçak menzilinin tam olarak nasıl genişletildiğine dair bilgi aktarılmayan haberde, uzun uçuş mesafesinin dış yakıt depolarının hacmi artırılarak veya uyumlu yakıt depoları kullanılarak sağlanmış olabileceği ifade edildi.F-35I Adir'in yakıt ikmali olmadan 650 deniz milinin (yaklaşık bin 200 kilometre) biraz üzerinde olduğu hatırlatılan yazıda, avcı uçağının ayrıca Rafael şirketi tarafından geliştirilen yeni bir tonluk bomba ile donatıldığı, söz konusu bombanın uçağın iç bölmesine yerleştirildiği ve elektronik harp araçlarına karşı koruması olduğu kaydedildi.Makalede ayrıca F-35I Adir'de yapılan modernizasyonun İran’ın katmanlı hava savunma sisteminin unsurlarını yok etmek için tasarlandığı ifade edildi.
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israil, f-35, the drive

The Drive: İsrail’in F-35 savaş jetleri yakıt ikmali yapmadan İran'a ulaşabilecek

20:41 14.06.2022
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Amerikan The Drive dergisi, İsrail’in beşinci nesil F-35I Adir savaş uçaklarının menzilini genişleterek, yakıt ikmali olmaksızın İran'a ulaşmalarını sağladığını yazdı.
İsrail basınına atıfla yayınlanan haberde, İsrail’in beşinci nesil F-35I Adir avcı uçaklarının menzilini genişleterek yakıt ikmali olmaksızın İran'a ulaşmalarını sağladığı belirtildi.
Uçak menzilinin tam olarak nasıl genişletildiğine dair bilgi aktarılmayan haberde, uzun uçuş mesafesinin dış yakıt depolarının hacmi artırılarak veya uyumlu yakıt depoları kullanılarak sağlanmış olabileceği ifade edildi.
F-35I Adir'in yakıt ikmali olmadan 650 deniz milinin (yaklaşık bin 200 kilometre) biraz üzerinde olduğu hatırlatılan yazıda, avcı uçağının ayrıca Rafael şirketi tarafından geliştirilen yeni bir tonluk bomba ile donatıldığı, söz konusu bombanın uçağın iç bölmesine yerleştirildiği ve elektronik harp araçlarına karşı koruması olduğu kaydedildi.
Makalede ayrıca F-35I Adir'de yapılan modernizasyonun İran’ın katmanlı hava savunma sisteminin unsurlarını yok etmek için tasarlandığı ifade edildi.
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