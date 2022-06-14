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https://tr.sputniknews.com/20220614/turksat-5b-uydusu-bugun-hizmete-giriyor-1057384627.html
Türksat 5B uydusu bugün hizmete giriyor
Türksat 5B uydusu bugün hizmete giriyor
Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak. Türksat 5B'nin hizmete... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T07:05+0300
2022-06-14T07:05+0300
türkiye
türksat 5b
uydu
recep tayyip erdoğan
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Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı.19 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan uydunun hizmete alınması için geri sayım başladı.Türksat 5B, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak.Veri iletim hızı 15 kat artacakTürksat 5B uydusu; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" açıklamasında bulunmuştu.Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.
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türksat 5b, uydu, recep tayyip erdoğan

Türksat 5B uydusu bugün hizmete giriyor

07:05 14.06.2022
© AA / ArşivTürksat 4B uydusu
Türksat 4B uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AA / Arşiv
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Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak. Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletim kapasitesi 15 kat artacak, internet altyapısı genişleyecek.
Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı.
19 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan uydunun hizmete alınması için geri sayım başladı.
Türksat 5B, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak.

Veri iletim hızı 15 kat artacak

Türksat 5B uydusu; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.
Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" açıklamasında bulunmuştu.
Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.
Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.
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