https://tr.sputniknews.com/20220615/aocnin-bayilik-vermesinde-ihale-sarti-kaldirildi-1057439411.html

AOÇ'nin bayilik vermesinde ihale şartı kaldırıldı

AOÇ'nin bayilik vermesinde ihale şartı kaldırıldı

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünün satım ve kiraya verme işlerine dair yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, ihalesiz satış ve kira işlemlerinin kapsamı... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T08:28+0300

2022-06-15T08:28+0300

2022-06-15T08:28+0300

türkiye

atatürk orman çiftliği (aoç)

ihale

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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünün satım ve kiraya verme işlerine dair yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, AOÇ tarafından üretilen/ürettirilen veya satılmak üzere alınan ürünlerin satımı, yurt içi ve yurt dışı bayilik/dağıtıcılık verilmesine ile taşınır ve hakların kiraya verilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen esaslar dahilinde ihale yapılmadan, ticari usullere göre gerçekleştirilebilecek.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, yönetmeliğin önceki halinde, sadece bitkisel, hayvansal ürünlerle, tohumluk veya damızlıkların ihalesiz satılabiliyordu. Yapılan değişiklikle, bayilik dağıtıcılık işleri ihalesiz işlem kapsamına alınmış oldu.

türkiye

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atatürk orman çiftliği (aoç), ihale