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AOÇ'nin bayilik vermesinde ihale şartı kaldırıldı
AOÇ'nin bayilik vermesinde ihale şartı kaldırıldı
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünün satım ve kiraya verme işlerine dair yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, ihalesiz satış ve kira işlemlerinin kapsamı... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T08:28+0300
2022-06-15T08:28+0300
türkiye
atatürk orman çiftliği (aoç)
ihale
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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünün satım ve kiraya verme işlerine dair yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, AOÇ tarafından üretilen/ürettirilen veya satılmak üzere alınan ürünlerin satımı, yurt içi ve yurt dışı bayilik/dağıtıcılık verilmesine ile taşınır ve hakların kiraya verilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen esaslar dahilinde ihale yapılmadan, ticari usullere göre gerçekleştirilebilecek.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, yönetmeliğin önceki halinde, sadece bitkisel, hayvansal ürünlerle, tohumluk veya damızlıkların ihalesiz satılabiliyordu. Yapılan değişiklikle, bayilik dağıtıcılık işleri ihalesiz işlem kapsamına alınmış oldu.
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atatürk orman çiftliği (aoç), ihale

AOÇ'nin bayilik vermesinde ihale şartı kaldırıldı

08:28 15.06.2022
© Fotoğraf : DHAAtatürk Orman Çiftliği
Atatürk Orman Çiftliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Fotoğraf : DHA
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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünün satım ve kiraya verme işlerine dair yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, ihalesiz satış ve kira işlemlerinin kapsamı genişletildi.
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünün satım ve kiraya verme işlerine dair yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, AOÇ tarafından üretilen/ürettirilen veya satılmak üzere alınan ürünlerin satımı, yurt içi ve yurt dışı bayilik/dağıtıcılık verilmesine ile taşınır ve hakların kiraya verilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen esaslar dahilinde ihale yapılmadan, ticari usullere göre gerçekleştirilebilecek.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, yönetmeliğin önceki halinde, sadece bitkisel, hayvansal ürünlerle, tohumluk veya damızlıkların ihalesiz satılabiliyordu. Yapılan değişiklikle, bayilik dağıtıcılık işleri ihalesiz işlem kapsamına alınmış oldu.
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