Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220615/bakan-koca-saglik-personeline-iliskin-yonetmelik-yayimlandi-1057434052.html
Bakan Koca: Sağlık personeline ilişkin yönetmelik yayımlandı
Bakan Koca: Sağlık personeline ilişkin yönetmelik yayımlandı
Sağlık Bakan Koca sosyal medyadan "Sağlık personelinin soruşturulması ve malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin yönetmelik... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:53+0300
2022-06-15T01:08+0300
fahrettin koca
türkiye
sağlık çalışanı
yönetmelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı yönetmelik bilgisine dair maddeler halinde şu ayrıntıları verdi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_5e531b615d6eea3ca1cafb9cf14df684.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, sağlık çalışanı, yönetmelik

Bakan Koca: Sağlık personeline ilişkin yönetmelik yayımlandı

00:53 15.06.2022 (güncellendi: 01:08 15.06.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakan Koca sosyal medyadan "Sağlık personelinin soruşturulması ve malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı yönetmelik bilgisine dair maddeler halinde şu ayrıntıları verdi:
1.
Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur.
2.
Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecektir.
3.
Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabidir. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecektir.
4.
Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir.
5.
Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak.
6.
Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.
7.
Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir.
8.
Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça malî ve idarî yönden sorumlu tutulamayacaktır.
9.
Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.
10.
Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmuş, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала