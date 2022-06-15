https://tr.sputniknews.com/20220615/bill-gates-nftler-yuzde-100-daha-buyuk-aptal-kuramina-dayaniyor-1057479208.html

Bill Gates: NFT’ler, yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayanıyor

Bill Gates: NFT’ler, yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayanıyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates kripto para birimlerinin ve NFT’lerin ‘yüzde 100 büyük aptal kuramına dayalı” olduğunu düşündüğünü söyledi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T23:25+0300

2022-06-15T23:25+0300

2022-06-16T00:00+0300

türkiye

microsoft

bill gates

kripto

kripto para

nft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056801050_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_5dc63d81467987fdc23d4fdfa7fc767e.jpg

Microsoft’un kurucusu ve teknoloji milyarderi Bill Gates, birçok altcoin projesinin yer aldığı NFT'lerle ilgili yapılan yatırımların aşırı yüksek fiyatlandırılmış varlıkların bile onları satın alacak daha büyük aptalların bulunduğuna dayanan finansal bir konsept olan 'büyük aptal kuramına' dayandığını ifade etti.TechCrunch'ın ev sahipliğinde iklim değişikliği konulu bir etkinlikte konuşan Gates, yatırım için çiftlik veya fabrika gibi maddi veya somut ürünleri olan varlıklara yatırım yapmayı tercih ettiğini belirterek, NFT yatımlarının yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayandığını vurguladı.Gates, dijital maymun görüntüleri ile gündemde olan Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonuna işaret ederek, “Açıkçası, maymunların pahalı dijital görüntüleri dünyayı büyük ölçüde iyileştirecek” ifadeleriyle söz konusu yatırımı ti ’ye aldı.Daha önce de kripto paraları eleştiren ABD’li milyarder, hala aynı fikirde olduğunu belirterek, “Ben buna dahil değilim. Uzun sözün kısası bunların hiçbirinin içinde değilim” dedi. Gates, bu varlıkların vergi veya hükümetlerin koyduğu kurallardan kaçmak için çıkarıldığından şüphelendiğini ifade etti.Gates daha önce de kripto varlıkları konusunda uyarıda bulunan Gates, şubat ayında verdiği demeçte, “Elon’un harcayacak çok fazla parası var ve ortalama bir yatırımcının bilmediği karmaşık finans bilgilerine sahip. Eğer onun gibi milyarder değilseniz, dikkatli olmalısınız” ifadelerini kullanmıştı.NFT nedir?Açılımıyla ‘non-fungible token’, Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ diye niteleniyor.NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

microsoft, bill gates, kripto, kripto para, nft