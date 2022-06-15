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Bill Gates: NFT’ler, yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayanıyor
Bill Gates: NFT’ler, yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayanıyor
Microsoft'un kurucusu Bill Gates kripto para birimlerinin ve NFT’lerin ‘yüzde 100 büyük aptal kuramına dayalı” olduğunu düşündüğünü söyledi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T23:25+0300
2022-06-16T00:00+0300
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microsoft
bill gates
kripto
kripto para
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Microsoft’un kurucusu ve teknoloji milyarderi Bill Gates, birçok altcoin projesinin yer aldığı NFT'lerle ilgili yapılan yatırımların aşırı yüksek fiyatlandırılmış varlıkların bile onları satın alacak daha büyük aptalların bulunduğuna dayanan finansal bir konsept olan 'büyük aptal kuramına' dayandığını ifade etti.TechCrunch'ın ev sahipliğinde iklim değişikliği konulu bir etkinlikte konuşan Gates, yatırım için çiftlik veya fabrika gibi maddi veya somut ürünleri olan varlıklara yatırım yapmayı tercih ettiğini belirterek, NFT yatımlarının yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayandığını vurguladı.Gates, dijital maymun görüntüleri ile gündemde olan Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonuna işaret ederek, “Açıkçası, maymunların pahalı dijital görüntüleri dünyayı büyük ölçüde iyileştirecek” ifadeleriyle söz konusu yatırımı ti ’ye aldı.Daha önce de kripto paraları eleştiren ABD’li milyarder, hala aynı fikirde olduğunu belirterek, “Ben buna dahil değilim. Uzun sözün kısası bunların hiçbirinin içinde değilim” dedi. Gates, bu varlıkların vergi veya hükümetlerin koyduğu kurallardan kaçmak için çıkarıldığından şüphelendiğini ifade etti.Gates daha önce de kripto varlıkları konusunda uyarıda bulunan Gates, şubat ayında verdiği demeçte, “Elon’un harcayacak çok fazla parası var ve ortalama bir yatırımcının bilmediği karmaşık finans bilgilerine sahip. Eğer onun gibi milyarder değilseniz, dikkatli olmalısınız” ifadelerini kullanmıştı.NFT nedir?Açılımıyla ‘non-fungible token’, Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ diye niteleniyor.NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.
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microsoft, bill gates, kripto, kripto para, nft

Bill Gates: NFT’ler, yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayanıyor

23:25 15.06.2022 (güncellendi: 00:00 16.06.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates kripto para birimlerinin ve NFT’lerin ‘yüzde 100 büyük aptal kuramına dayalı” olduğunu düşündüğünü söyledi.
Microsoft’un kurucusu ve teknoloji milyarderi Bill Gates, birçok altcoin projesinin yer aldığı NFT'lerle ilgili yapılan yatırımların aşırı yüksek fiyatlandırılmış varlıkların bile onları satın alacak daha büyük aptalların bulunduğuna dayanan finansal bir konsept olan 'büyük aptal kuramına' dayandığını ifade etti.
TechCrunch'ın ev sahipliğinde iklim değişikliği konulu bir etkinlikte konuşan Gates, yatırım için çiftlik veya fabrika gibi maddi veya somut ürünleri olan varlıklara yatırım yapmayı tercih ettiğini belirterek, NFT yatımlarının yüzde 100 'büyük aptal kuramı'na dayandığını vurguladı.
Gates, dijital maymun görüntüleri ile gündemde olan Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonuna işaret ederek, “Açıkçası, maymunların pahalı dijital görüntüleri dünyayı büyük ölçüde iyileştirecek” ifadeleriyle söz konusu yatırımı ti ’ye aldı.
Daha önce de kripto paraları eleştiren ABD’li milyarder, hala aynı fikirde olduğunu belirterek, “Ben buna dahil değilim. Uzun sözün kısası bunların hiçbirinin içinde değilim” dedi. Gates, bu varlıkların vergi veya hükümetlerin koyduğu kurallardan kaçmak için çıkarıldığından şüphelendiğini ifade etti.
Gates daha önce de kripto varlıkları konusunda uyarıda bulunan Gates, şubat ayında verdiği demeçte, “Elon’un harcayacak çok fazla parası var ve ortalama bir yatırımcının bilmediği karmaşık finans bilgilerine sahip. Eğer onun gibi milyarder değilseniz, dikkatli olmalısınız” ifadelerini kullanmıştı.

NFT nedir?

Açılımıyla ‘non-fungible token’, Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ diye niteleniyor.
NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.
Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.
Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.
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