https://tr.sputniknews.com/20220615/fazla-para-isteyen-taksiciye-itiraz-eden-kadin-yumruklu-saldiriya-ugradi-1057444360.html

Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı

Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı

Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, yolcudan göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Duruma tepki gösteren... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T11:41+0300

2022-06-15T11:41+0300

2022-06-15T12:10+0300

türkiye

taksi

taksici

esenyurt

yumruk

saldırı

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Dün Esenyurt'ta evine taksi çağıran bir kadın, aracın taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti.Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başladı.Bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.Sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi, taksici ise kadına yumruk attı.

türkiye

esenyurt

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taksi, taksici, esenyurt, yumruk, saldırı