https://tr.sputniknews.com/20220615/fazla-para-isteyen-taksiciye-itiraz-eden-kadin-yumruklu-saldiriya-ugradi-1057444360.html
Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı
Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı
Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, yolcudan göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Duruma tepki gösteren... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T11:41+0300
2022-06-15T11:41+0300
2022-06-15T12:10+0300
türkiye
taksi
taksici
esenyurt
yumruk
saldırı
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Dün Esenyurt'ta evine taksi çağıran bir kadın, aracın taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti.Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başladı.Bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.Sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi, taksici ise kadına yumruk attı.
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taksi, taksici, esenyurt, yumruk, saldırı
Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı
11:41 15.06.2022 (güncellendi: 12:10 15.06.2022) Abone ol
Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, yolcudan göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Duruma tepki gösteren kadına yumruk atarak karşılık veren şoförün o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Dün Esenyurt'ta evine taksi çağıran bir kadın, aracın taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti.
Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başladı.
Bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.
Sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi, taksici ise kadına yumruk attı.