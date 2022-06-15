https://tr.sputniknews.com/20220615/fenerbahce-brumayi-kiraladi-1057433103.html

Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladı

Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladı

Fenerbahçe, Bruma için kulübü PSV ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T00:44+0300

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spor

bruma

fenerbahçe

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı kiraladığını duyrdu. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

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bruma, fenerbahçe