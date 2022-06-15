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Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladı
Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladı
Fenerbahçe, Bruma için kulübü PSV ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:44+0300
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spor
bruma
fenerbahçe
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı kiraladığını duyrdu. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.
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bruma, fenerbahçe

Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladı

00:44 15.06.2022 (güncellendi: 00:47 15.06.2022)
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© DHA
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Fenerbahçe, Bruma için kulübü PSV ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı kiraladığını duyrdu. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.
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