Fenerbahçe, Bruma'yı kiraladı
00:44 15.06.2022 (güncellendi: 00:47 15.06.2022)
© DHAFenerbahçe Spor Kulübü
© DHA
Fenerbahçe, Bruma için kulübü PSV ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı kiraladığını duyrdu. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2022
Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/rTqIMzIgAK