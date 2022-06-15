https://tr.sputniknews.com/20220615/gintsburg-maymun-cicegi-yeni-bir-pandemiye-yol-acmayacak-1057473457.html
Gintsburg: Maymun çiçeği yeni bir pandemiye yol açmayacak
Gintsburg: Maymun çiçeği yeni bir pandemiye yol açmayacak
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, maymun çiçeğinin yeni pandemiye yol açmayacağını, fakat bu virüsün evrimleşmeye devam... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T21:34+0300
2022-06-15T21:34+0300
2022-06-15T21:34+0300
yaşam
maymun çiçeği virüsü
rusya
aleksandr gintsburg
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Gintsburg, Sputnik’e açıklamasında, “Şu anki haliyle, yeni bir pandemiye yol açmaz. Ama bunun bir ‘ama’sı var. Gerçekten de bu virüs, RNA içeren, yani KOVID-19'un etken maddesi olan bir virüsten çok daha yavaş evrimleşiyor, ancak evrimin devam ettiği gerçeği kesin” ifadesini kullandı.Bu virüsün daha önce insandan insana bulaşmadığını, lakin şimdi belirli yakın temaslarla kolay ve oldukça hızlı biçimde bulaştığını dile getiren Gintsburg, “Bu sorunu görmezden gelmek yanlış olur” diye kaydetti.Virüsün henüz az araştırıldığını belirten Gamaleya Merkezi Başkanı, “Ama aşı geliştirme görevi alırsak birkaç ay içinde geliştiririz” dedi.Günümüz teknolojilerin, virüse sahip olmadan sadece genetik bilgi temelinde aşı geliştirme fırsatını sunduğunu kaydeden Gintsburg, aşı geliştirme sürecinin büyük kısmını güvenlik testlerinin aldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220615/dso-maymun-cicegi-salgininin-merkez-ussu-avrupa-1057468254.html
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maymun çiçeği virüsü, rusya, aleksandr gintsburg
Gintsburg: Maymun çiçeği yeni bir pandemiye yol açmayacak
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Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, maymun çiçeğinin yeni pandemiye yol açmayacağını, fakat bu virüsün evrimleşmeye devam ettiğini ve bu sorunun görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtti
Gintsburg, Sputnik’e açıklamasında, “Şu anki haliyle, yeni bir pandemiye yol açmaz. Ama bunun bir ‘ama’sı var. Gerçekten de bu virüs, RNA içeren, yani KOVID-19'un etken maddesi olan bir virüsten çok daha yavaş evrimleşiyor, ancak evrimin devam ettiği gerçeği kesin” ifadesini kullandı.
Bu virüsün daha önce insandan insana bulaşmadığını, lakin şimdi belirli yakın temaslarla kolay ve oldukça hızlı biçimde bulaştığını dile getiren Gintsburg, “Bu sorunu görmezden gelmek yanlış olur” diye kaydetti.
Virüsün henüz az araştırıldığını belirten Gamaleya Merkezi Başkanı, “Ama aşı geliştirme görevi alırsak birkaç ay içinde geliştiririz” dedi.
Günümüz teknolojilerin, virüse sahip olmadan sadece genetik bilgi temelinde aşı geliştirme fırsatını sunduğunu kaydeden Gintsburg, aşı geliştirme sürecinin büyük kısmını güvenlik testlerinin aldığını belirtti.