https://tr.sputniknews.com/20220615/israil-misirla-olan-taba-sinir-kapisini-3-temmuzdan-itibaren-24-saat-acik-tutacak-1057436315.html

İsrail, Mısır'la olan Taba sınır kapısını 3 Temmuz'dan itibaren 24 saat açık tutacak

İsrail, Mısır'la olan Taba sınır kapısını 3 Temmuz'dan itibaren 24 saat açık tutacak

İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, ülkesinin Mısır'ın Sina'daki Taba sınır kapısının 3 Temmuz itibarıyla 24 saat açık kalacağını duyurdu. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T03:18+0300

2022-06-15T03:18+0300

2022-06-15T03:18+0300

dünya

israil

mısır

sina

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057436389_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cf586c9b747a4b665df1e5c2187a7501.jpg

İsrail yayın kuruluşu KAN'a göre Michaeli, Ulaştırma Bakanlığı ve Havalimanları Kurumu tarafından Sina'ya geçişlerde İsraillilerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.Bu kapsamda 3 Temmuz'dan itibaren Sina'daki Taba sınır kapısının 24 saat açık tutulacağını vurgulayan Michaeli, "Bunun bir başka adımı da komşumuz ve müttefikimiz Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirmektir" dedi.İsrail Taba sınır kapısını Mart 2020'de Kovid-19 salgını sebebiyle kapatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220615/ab-misir-ve-israil-arasinda-uclu-enerji-anlasmasi-1057434183.html

israil

mısır

sina

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, mısır, sina, sınır