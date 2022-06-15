https://tr.sputniknews.com/20220615/madeni-para-pil-miktanis-vida-midesinden-233-parca-yabanci-cisim-cikarildi-1057450262.html

Madeni para, pil, mıktanıs, vida: Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarıldı

Madeni para, pil, mıktanıs, vida: Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarıldı

Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki gencin midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T12:56+0300

2022-06-15T12:56+0300

2022-06-15T13:00+0300

mide

türkiye

madeni para

van

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İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D, yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi. Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinde, 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı.İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.Çiviler mide duvarını geçmişVan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, hastanın midesinde değişik çaplarda metal ve taş parçalarının olduğunu tespit ettikten sonra endoskopi yaptıklarını söyledi.Midedeki parçaları görünce açık ameliyat yapmaya karar verdiklerini anlatan Binici, şu bilgileri verdi:

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mide, madeni para, van