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https://tr.sputniknews.com/20220615/madeni-para-pil-miktanis-vida-midesinden-233-parca-yabanci-cisim-cikarildi-1057450262.html
Madeni para, pil, mıktanıs, vida: Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarıldı
Madeni para, pil, mıktanıs, vida: Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarıldı
Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki gencin midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T12:56+0300
2022-06-15T13:00+0300
mide
türkiye
madeni para
van
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İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D, yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi. Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinde, 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı.İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.Çiviler mide duvarını geçmişVan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, hastanın midesinde değişik çaplarda metal ve taş parçalarının olduğunu tespit ettikten sonra endoskopi yaptıklarını söyledi.Midedeki parçaları görünce açık ameliyat yapmaya karar verdiklerini anlatan Binici, şu bilgileri verdi:
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mide, madeni para, van

Madeni para, pil, mıktanıs, vida: Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarıldı

12:56 15.06.2022 (güncellendi: 13:00 15.06.2022)
© AAMideden çıkan 233 parça
Mideden çıkan 233 parça - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki gencin midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkarıldı.
İpekyolu ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D, yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.
Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi. Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinde, 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı.
İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.

Çiviler mide duvarını geçmiş

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, hastanın midesinde değişik çaplarda metal ve taş parçalarının olduğunu tespit ettikten sonra endoskopi yaptıklarını söyledi.
Midedeki parçaları görünce açık ameliyat yapmaya karar verdiklerini anlatan Binici, şu bilgileri verdi:
"Ameliyat esnasında çivilerden bir iki tanesinin mide duvarını geçtiğini gördük. Kalın bağırsakta değişik ebatlarda iki metal parça ve iki taş olduğunu izledik. Midesini açtığımızda pil, mıknatıs, çivi, metal para, cam parçası, vidalar olduğunu gördük. Midesini tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil, daha çok çocukluk çağında ve bilinçsizce yutulan yabancı cisimler oluyor. Erişkin yaş grubunda genelde psikiyatri hastaları, mahkumlar veya istismar olaylarında görülebiliyor."
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