https://tr.sputniknews.com/20220615/netflixten-45-milyon-dolar-odullu-squid-game-yarismasi-en-kotu-ihtimal-eve-eli-bos-donmek-1057441315.html

Netflix'ten 4.5 milyon dolar ödüllü Squid Game yarışması: 'En kötü ihtimal eve eli boş dönmek'

Netflix'ten 4.5 milyon dolar ödüllü Squid Game yarışması: 'En kötü ihtimal eve eli boş dönmek'

Yayınlandığı ilk günden itibaren dünyada büyük bir ilgi toplayan ve en çok izlenen televizyon dizileri arasında yerini alan Squid Game, yarışma oluyor. Dizinin... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T10:04+0300

2022-06-15T10:04+0300

2022-06-15T10:10+0300

yaşam

squid game

netflix

yarışma

yarışma programı

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Netflix, 'tüm zamanların en popüler dizisi' Squid Game'den ilham alan bir yarışma programı için dünya çapında başvuruları toplamaya başladı.Ancak bu yarışmalar, dizide olduğu gibi ölüm kalım mücadelesi olmayacak. Bunun yerine dünyanın dört bir yanından seçilen 456 katılımcı, 'en kötü ihtimalin eve eli boş dönmek' olduğu bazı oyunlar oynarak 4.56 milyon dolarlık ödülün sahibi olma şansı elde edecek.Geçtiğimiz hafta Netflix, Squid Game dizisinin ikinci sezonunu duyurmuştu.Bugün ise platform, 10 bölümlük ikinci sezon 'Squid Game: The Challenge'ın yanı sıra, 'televizyon şov tarihindeki en büyük oyuncu kadrosu ve toplu nakit ödülü'nün de geleceğini ilan etti. Açıklamada, "Yarışmacılar diziden esinlenen bir dizi oyunlar ve sürpriz yeni ilavelerle rekabet edecek, etraflarında rakipleri elenirken stratejileri, ittifakları ve karakterleri test edilecek" ifadelerine yer verildi.Yarışmacıların en az 21 yaşında olmaları, İngilizce konuşabiliyor olmaları ve 2023'ün ilk aylarında çekimler için 4 hafta vakit ayırabiliyor olması gerekiyor.Yarışmadaki katılımcı sayısı, dizideki yarışmada yer alan oyuncu sayısıyla aynı ve aynı zamanda 'Oyuncu 456' olarak da anılan ana kahraman Seong Gi-hun'a da bir selam niteliğinde.Güney Koreli gerilim dizisi, ölümcül bir dizi çocuk oyununda büyük bir nakit ödül için yarışan borçlu insanların hikayesini anlatıyor. Netflix'in tüm zamanların en popüler dizisi olma rekorunu kıran dizi, yayınlandığı ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmişti.Dizinin yönetmeni, yazarı ve yapımcısı Hwang Dong-hyuk, pazartesi günü ikinci sezona dair yaptığı açıklamada "Geçen yıl Squid Game'in ilk sezonunun yayınlanmasını sağlamak 12 yıl sürdü. Ancak Squid Game'in şimdiye kadarki en popüler Netflix dizisi haline gelmesi 12 gün sürdü" demişti.

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squid game, netflix, yarışma, yarışma programı