https://tr.sputniknews.com/20220615/saglik-calisanlari-meclisteki-duzenlemeye-karsi-greve-gitti-1057454402.html

Sağlık çalışanları, meclisteki düzenlemeye karşı greve gitti

Sağlık çalışanları, meclisteki düzenlemeye karşı greve gitti

Sağlık çalışanları, TBMM Genel Kurulu'na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifine karşı Türkiye genelinde bir günlük... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T14:16+0300

2022-06-15T14:16+0300

2022-06-15T14:29+0300

türkiye

sağlık

sağlık çalışanı

sağlık bakanlığı

diyarbakır

eylem

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Sağlık melek örgütleri, TBMM Genel Kurulu'na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifine karşı greve gitti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile meslek örgütlerinin çağrısıyla Türkiye genelinde greve giden sağlık çalışanları taleplerini dile getirdi. Diyarbakır’da da iş bırakan sağlık çalışanları Dağkağpı Meydanı’nda toplandı. Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği eyleme çevredeki bazı vatandaşlar da destek verdi. Açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, düzenlemenin taleplerinin çok gerisinde kaldığını söyledi.‘Sözümüz var’Ardından ortak açıklamayı okuyan SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak, “Biz gecesi gündüzü olmayanlar, biz hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar, biz bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar, biz aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler… Tüm bu olumsuzluklara rağmen; ‘giderlerse gitsinler’e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar, bizler, milyonlar; yoksulluk sınırı altında ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi mecliste, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür” dedi.‘Yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz’Yasa teklifini eleştiren Orak “Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itiraz! Bugün mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

türkiye

diyarbakır

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sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, diyarbakır, eylem