https://tr.sputniknews.com/20220615/turkiyede-yas-ortalamasi-80e-cikti-ama-58-yili-saglikli-yasaniyor-1057473710.html

Türkiye'de yaş ortalaması 80'e çıktı ama 58 yılı 'sağlıklı' yaşanıyor

Türkiye'de yaş ortalaması 80'e çıktı ama 58 yılı 'sağlıklı' yaşanıyor

Türkiye'de ortalama yaşam süresi uzadı, şu an doğan bir bebek 80 yaşına kadar yaşıyor ancak 58 yılını sağlıklı geçiriyor. Sağlık Bakanlığı, 58'den sonra kronik... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T21:43+0300

2022-06-15T21:43+0300

2022-06-15T21:49+0300

türkiye

türkiye

yaşam süresi artışı

yaş

halk sağlığı genel müdürlüğü

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Ortalama yaşam süresi 78-80’e uzarken, bunun sadece 58 yılının sağlıklı bir şekilde geçirildiği belirtildi.Milliyet'ten Hande Atılgan'ın haberine göre Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Banu Ekinci, 80 yılın sadece 58’inin sağlıklı bir birey olarak geçtiğini belirtti.'58 yaşından sonra kronik hastalıklar başlıyor'Çalışmalarına başlayan TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Ekinci, yaşlı nüfusta kadın payının arttığını belirtirken “Şu an doğan bir kız bebek 80 yaşına kadar yaşıyor, şu anda doğan bir erkek bebek 78 yaşına kadar yaşıyor, beklenen yaşam süremiz ancak biz sağlıklı olarak 58 yaşına kadar yaşayabiliyoruz. 58 yaşından sonra kronik hastalıklar başlıyor, sağlığımızı kaybederek süreci hastalıklarla uğraşarak tamamlıyoruz” dedi. 23 bin yaşlı incelenecek Her 3 kişiden 1’inin en az bir kronik hastalığı olduğu bilgisini paylaşan Ekinci, yaş gruplarına göre ise 45-54 yaş grubunda birden çok kronik hastalığı olan kişi sayısının yüzde 31 iken 65 yaş üzerinde 3’ten fazla kronik hastalığı olan kişi sayısının yüzde 14.3 olduğunu söyledi. Aile hekimleri aracılığıyla yaşlılar için kapsamlı bir çalışmanın hazırlandığı bilgisini veren Ekinci, ekim ayında sahaya inerek 23 bin yaşlı bireyin sorunlarını tespit edeceklerini açıkladı.

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türkiye, yaşam süresi artışı, yaş, halk sağlığı genel müdürlüğü