Amber Heard: Johnny Depp'i hala seviyorum
10:10 16.06.2022 (güncellendi: 10:19 16.06.2022)
© İHA / MICHAEL REYNOLDS Amber Heard
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
Eski eşi Johnny Depp’e karşı kaybettiği karalama dava sonrasına ilişkin konuşan oyuncu Amber Heard, Depp’i hala sevdiğini ve ona karşı kin beslemediğini söyledi.
Haftalardır dünya gündeminden düşmeyen Johnny Depp-Amber Heard davasına ilişkin NBC kanalına röportaj veren Heard, tekrar dava açmasından endişe ettiğini belirttiği eski eşi Johnny Depp'i hala sevdiğini söyledi.
Gazeteci Savannah Guthrie'nin 'yaşananlardan sonra hala eski eşine karşı sevgisinin olup olmadığı' yönündeki soruyu yanıtlayan Heard, "Kesinlikle. Onu seviyorum. Onu tüm kalbimle sevdim ve derinden kopmuş bir ilişkiyi yürütebilmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ancak başaramadım. Ona karşı hiçbir kötü his beslemiyorum. Biliyorum anlamak zor olabilir ya da daha önce birini sevdiysen anlaması gerçekten kolay olabilir" ifadelerini kullandı.
.@SavannahGuthrie: On the first day of the trial you issued a statement, and part of the statement said, 'I still have love for Johnny.'— TODAY (@TODAYshow) June 15, 2022
Amber Heard: Yes.
SG: Is that still true?
AH: Yes.
SG: After everything?
AH: Absolutely. I love him. I loved him with all my heart. pic.twitter.com/h49L6XdYuR
Röportajın salı günü yayınlanan birinci bölümünde Heard, davanın 'büyük oranda sosyal medyada görüldüğünü' söylemiş ve Depp destekçileri tarafından kendisine ağır hakaretler yöneltildiğini kaydetmişti.
Depp'in kendisi için 'gerçek bir küresel aşağılanma' sözü verdiği bir mesaj hakkındaki soruyu yanıtlayan Heard, "Ben iyi bir kurban değilim, bunu anlıyorum. Sevilebilecek bir kurban, mükemmel bir kurban değilim. Ancak mahkeme huzurunda ifade verdiğimde jüriden beni görmesini ve onun kendi ifadeleriyle bunu yapma sözü verdiğini duymasını istedim" dedi.
Heard, 2018'de aile içi şiddet iddiasını gündeme taşıdığı Washington Post yazısı nedeniyle eski eşi Johnny Depp tarafından dava edilmişti. Heard, yazıyı kaleme aldığında 'konuşma hakkının olduğuna kesin gözüyle baktığını' ancak şimdi konuşmaktan korktuğunu söyledi.
Depp'in tekrar dava açmasından endişe edip etmediği yönündeki soruya Heard'ün yanıtı, şöyle oldu:
"Ne yaparsam yapayım, ne söylersem ya da nasıl söylersem söyleyeyim, attığım her adımın bu tür bir susturmaya başka bir fırsat daha sunmasından korkuyorum. Sanıyorum bir karalama davasının da amacı budur, seni susturmak."
Heard, gelecek planlarından da röportaj esnasında bahsederek, bundan sonra tam zamanlı bir anne olarak bir yaşındaki kızı Oonagh-Paige ile ilgilenmeye odaklanabileceğini ifade etti. Daha önce, Aquaman’in yeni filminden çıkarılacağı iddia edilmişti. Ancak oyuncunun ekibi bu haberin asılsız olduğunu ve Heard’ün küçük de olsa rolü olduğunu belirtmişti.
Heard, röportajda şiddete maruz kaldığını gösteren güçlü kanıtları olmasa da 59 yaşındaki oyuncu tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını yineledi. Sunucunun “Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?” sorusuna “Evet” cevabını veren oyuncu, “Ölene kadar ifademin her kelimesinin arkasında duracağım” dedi.
Hayır kurumuna vereceğine söz verdiği parayı bağışlamadığı için de yalan söylemekle suçlanan oyuncu, sözünü zaman içinde yerine getireceğini söyledi.