https://tr.sputniknews.com/20220616/avusturyada-enflasyona-karsi-halka-geri-odeme-her-yurttasa-1000-euroya-varan-nakit-para-verilecek-1057491095.html

Avusturya'da enflasyona karşı halka geri ödeme: Her yurttaşa 1000 euroya varan nakit para verilecek

Avusturya'da enflasyona karşı halka geri ödeme: Her yurttaşa 1000 euroya varan nakit para verilecek

AB'de şok etkisi yaratan yüksek enflasyon dalgasında nisanda 7.2, mayısta 8'i gören Avusturya, enflasyona karşı yurttaşa geri ödeme yapacağını açıkladı. 28... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T12:38+0300

2022-06-16T12:38+0300

2022-06-16T13:09+0300

ekonomi

karl nehammer

enflasyon

hayat pahalılığı

nakit para

destek

yardım

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Avusturya hükümeti, artan elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı halkı desteklemek için açıkladığı milyarlarca euroluk paketin ardından yeni bir paket daha açtı. Hayat pahalılığıyla mücadelede yurttaşın yükünü hafifletmeyi amaçlayan 28 milyar euroluk yeni paket, kısa vadede, bu yıl ve 2023 için hanelere ve işyerlerine 6 milyar euroluk doğrudan destek dağıtacak. Uzun vadede ise 2026'ya dek vergi indirimleri sayesinde 22 milyar euroluk ilave rahatlama getirecek. Karl Nehammer'in başbakanlığındaki hükümetin yeni paketi, medya ve sosyal medyada, çalışanlarla sendikaların yaptığı baskının sonuç vermesi olarak yorumlandı. Acil önlemlerin en çarpıcısı, daha önce planlanmış olan iklim ikramiyesi (bonus) ödemesinin kalıcı olarak herkes için 250 euroya çıkarılması ve buna herkes için enflasyon tazminatı olarak 250 euro ödenmesinin eklenmesi oldu. Ekim ayında Avusturya'da her yetişkine 500 euro ve çocuklara bunun yarısı kadar ödeme yapılacak. Tek seferliğine, temmuzda işsizler veya asgari maaşlı emekliler gibi en savunmasız gruplara 300 euro ödenecek ve ağustosta ailelere çocuk başına 180 euroluk ek yardımı ödemesi yapılacak. Bu arada aile ikramiyesi bu yıl 1500'den 2000 euroya yükseltilecek. Çocuklar için 450 euroluk ek yardıma 100 euro artış gelecek. Uzun vadeli önlem olarak 2023'te 'Kalte Progression' kaldırılacak. Böylece yükselen enflasyon karşısına ücretler ve gelirler erirken aynı gelir vergisinin ödenmesiyle yükün ağırlaşması önlenecek. Yani çalışanların gelir vergisi azaltılacak. Bunun devlete maliyeti 17 milyar euro olacak. Aile veya eğitim bursları gibi tüm sosyal yardımlar da enflasyona göre ayarlanacak. Bunun devlete maliyeti 5 milyar euro olarak hesaplanıyor. Üretimde özellikle büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duyan şirketlere 200 milyon euro tazminat ödenecek. Artan enerji maliyetleriyle mücadele eden şirketler için de ilave 400 milyon euroluk destek ayrıldı. ÖVP'li Başbakan Karl Nehammer, basın toplantısında, 'tarihi bir adım' diye nitelediği paketi 'halka geri ödeme' olarak sundu. Nehammer "Federal Hükümet olarak görevimiz insanlara çok zorlu bir zamanda güvenlik sağlamak ve mümkün olan en iyi şekilde pahalılığı sönümleyerek yardımcı olmaktır" dedi. Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı Werner Kogler "Bu gerçekten büyük, bu çok büyük bir paket" vurgusunu yaptı. 'Kalte Progression'un kaldırılması sayesinde geçmişteki vergi reformlarına gelecekte ihtiyaç duyulmayacağını söyleyen Kogler, bunun, enflasyon uzun vadede yüksek kalacağı için özellikle düşük gelirlilerin yararlanacağı 'ebedi bir reform' olduğunu dile getirdi.

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karl nehammer, enflasyon, hayat pahalılığı, nakit para, destek, yardım