Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220616/avusturyada-enflasyona-karsi-halka-geri-odeme-her-yurttasa-1000-euroya-varan-nakit-para-verilecek-1057491095.html
Avusturya'da enflasyona karşı halka geri ödeme: Her yurttaşa 1000 euroya varan nakit para verilecek
Avusturya'da enflasyona karşı halka geri ödeme: Her yurttaşa 1000 euroya varan nakit para verilecek
AB'de şok etkisi yaratan yüksek enflasyon dalgasında nisanda 7.2, mayısta 8'i gören Avusturya, enflasyona karşı yurttaşa geri ödeme yapacağını açıkladı. 28... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T12:38+0300
2022-06-16T13:09+0300
ekonomi
karl nehammer
enflasyon
hayat pahalılığı
nakit para
destek
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffbc4a7fcd818545ced38d4b60629e60.jpg
Avusturya hükümeti, artan elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı halkı desteklemek için açıkladığı milyarlarca euroluk paketin ardından yeni bir paket daha açtı. Hayat pahalılığıyla mücadelede yurttaşın yükünü hafifletmeyi amaçlayan 28 milyar euroluk yeni paket, kısa vadede, bu yıl ve 2023 için hanelere ve işyerlerine 6 milyar euroluk doğrudan destek dağıtacak. Uzun vadede ise 2026'ya dek vergi indirimleri sayesinde 22 milyar euroluk ilave rahatlama getirecek. Karl Nehammer'in başbakanlığındaki hükümetin yeni paketi, medya ve sosyal medyada, çalışanlarla sendikaların yaptığı baskının sonuç vermesi olarak yorumlandı. Acil önlemlerin en çarpıcısı, daha önce planlanmış olan iklim ikramiyesi (bonus) ödemesinin kalıcı olarak herkes için 250 euroya çıkarılması ve buna herkes için enflasyon tazminatı olarak 250 euro ödenmesinin eklenmesi oldu. Ekim ayında Avusturya'da her yetişkine 500 euro ve çocuklara bunun yarısı kadar ödeme yapılacak. Tek seferliğine, temmuzda işsizler veya asgari maaşlı emekliler gibi en savunmasız gruplara 300 euro ödenecek ve ağustosta ailelere çocuk başına 180 euroluk ek yardımı ödemesi yapılacak. Bu arada aile ikramiyesi bu yıl 1500'den 2000 euroya yükseltilecek. Çocuklar için 450 euroluk ek yardıma 100 euro artış gelecek. Uzun vadeli önlem olarak 2023'te 'Kalte Progression' kaldırılacak. Böylece yükselen enflasyon karşısına ücretler ve gelirler erirken aynı gelir vergisinin ödenmesiyle yükün ağırlaşması önlenecek. Yani çalışanların gelir vergisi azaltılacak. Bunun devlete maliyeti 17 milyar euro olacak. Aile veya eğitim bursları gibi tüm sosyal yardımlar da enflasyona göre ayarlanacak. Bunun devlete maliyeti 5 milyar euro olarak hesaplanıyor. Üretimde özellikle büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duyan şirketlere 200 milyon euro tazminat ödenecek. Artan enerji maliyetleriyle mücadele eden şirketler için de ilave 400 milyon euroluk destek ayrıldı. ÖVP'li Başbakan Karl Nehammer, basın toplantısında, 'tarihi bir adım' diye nitelediği paketi 'halka geri ödeme' olarak sundu. Nehammer "Federal Hükümet olarak görevimiz insanlara çok zorlu bir zamanda güvenlik sağlamak ve mümkün olan en iyi şekilde pahalılığı sönümleyerek yardımcı olmaktır" dedi. Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı Werner Kogler "Bu gerçekten büyük, bu çok büyük bir paket" vurgusunu yaptı. 'Kalte Progression'un kaldırılması sayesinde geçmişteki vergi reformlarına gelecekte ihtiyaç duyulmayacağını söyleyen Kogler, bunun, enflasyon uzun vadede yüksek kalacağı için özellikle düşük gelirlilerin yararlanacağı 'ebedi bir reform' olduğunu dile getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056350537_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_056b1fec44a4217d1e1af61125a3c4d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karl nehammer, enflasyon, hayat pahalılığı, nakit para, destek, yardım

Avusturya'da enflasyona karşı halka geri ödeme: Her yurttaşa 1000 euroya varan nakit para verilecek

12:38 16.06.2022 (güncellendi: 13:09 16.06.2022)
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
Abone olTelegram
AB'de şok etkisi yaratan yüksek enflasyon dalgasında nisanda 7.2, mayısta 8'i gören Avusturya, enflasyona karşı yurttaşa geri ödeme yapacağını açıkladı. 28 milyar euroluk paket, her yurttaşa bir kısmı tek seferlik olmak üzere 1000 euroya varan nakit para verilmesini de kapsıyor.
Avusturya hükümeti, artan elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı halkı desteklemek için açıkladığı milyarlarca euroluk paketin ardından yeni bir paket daha açtı. Hayat pahalılığıyla mücadelede yurttaşın yükünü hafifletmeyi amaçlayan 28 milyar euroluk yeni paket, kısa vadede, bu yıl ve 2023 için hanelere ve işyerlerine 6 milyar euroluk doğrudan destek dağıtacak. Uzun vadede ise 2026'ya dek vergi indirimleri sayesinde 22 milyar euroluk ilave rahatlama getirecek.
Karl Nehammer'in başbakanlığındaki hükümetin yeni paketi, medya ve sosyal medyada, çalışanlarla sendikaların yaptığı baskının sonuç vermesi olarak yorumlandı.
Acil önlemlerin en çarpıcısı, daha önce planlanmış olan iklim ikramiyesi (bonus) ödemesinin kalıcı olarak herkes için 250 euroya çıkarılması ve buna herkes için enflasyon tazminatı olarak 250 euro ödenmesinin eklenmesi oldu. Ekim ayında Avusturya'da her yetişkine 500 euro ve çocuklara bunun yarısı kadar ödeme yapılacak. Tek seferliğine, temmuzda işsizler veya asgari maaşlı emekliler gibi en savunmasız gruplara 300 euro ödenecek ve ağustosta ailelere çocuk başına 180 euroluk ek yardımı ödemesi yapılacak.
Bu arada aile ikramiyesi bu yıl 1500'den 2000 euroya yükseltilecek. Çocuklar için 450 euroluk ek yardıma 100 euro artış gelecek.
Uzun vadeli önlem olarak 2023'te 'Kalte Progression' kaldırılacak. Böylece yükselen enflasyon karşısına ücretler ve gelirler erirken aynı gelir vergisinin ödenmesiyle yükün ağırlaşması önlenecek. Yani çalışanların gelir vergisi azaltılacak. Bunun devlete maliyeti 17 milyar euro olacak.
Aile veya eğitim bursları gibi tüm sosyal yardımlar da enflasyona göre ayarlanacak. Bunun devlete maliyeti 5 milyar euro olarak hesaplanıyor.
Üretimde özellikle büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duyan şirketlere 200 milyon euro tazminat ödenecek. Artan enerji maliyetleriyle mücadele eden şirketler için de ilave 400 milyon euroluk destek ayrıldı.
ÖVP'li Başbakan Karl Nehammer, basın toplantısında, 'tarihi bir adım' diye nitelediği paketi 'halka geri ödeme' olarak sundu.
Nehammer "Federal Hükümet olarak görevimiz insanlara çok zorlu bir zamanda güvenlik sağlamak ve mümkün olan en iyi şekilde pahalılığı sönümleyerek yardımcı olmaktır" dedi.
Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı Werner Kogler "Bu gerçekten büyük, bu çok büyük bir paket" vurgusunu yaptı. 'Kalte Progression'un kaldırılması sayesinde geçmişteki vergi reformlarına gelecekte ihtiyaç duyulmayacağını söyleyen Kogler, bunun, enflasyon uzun vadede yüksek kalacağı için özellikle düşük gelirlilerin yararlanacağı 'ebedi bir reform' olduğunu dile getirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала