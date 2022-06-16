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Aydın'da sele kapılan otomobil 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü
Aydın'da sele kapılan otomobil 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü
Aydın’ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrasında adeta ortalık savaş alanına dönerken, sele kapılan... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T23:30+0300
2022-06-16T23:30+0300
aydın
türkiye
sel
hurda
otomobil
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Aydın’ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur sonrası, Kızılcaköy, Bitler ve Başçayır mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Kızılcaköy Mahallesi’nde etkili olan yağışlar ile birlikte dağlardan gelen büyük kayalar yolları kapattı. Edinilen bilgiye göre Kızılcaköy Mahallesi yolu üzerinde park halindeki bir otomobil ise sel sularına kapılarak yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Taşkın sular ile sürüklenen otomobilden geriye sadece metal yığını kalırken, olay esnasında araç içerisinde kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler ve belediye iş makineleri yolu açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Olayın yaşandığı ana şahit olan mahalle sakinlerinden Erkan Akbaba; “Ne olduğunu biz de anlamadık. Her şey bir anda oldu. Yağmur başladığında ben tarladaydım. Baktım ki, şiddetini artırıyor. Eve geldim. Tam köyün merkezine gelince, köyün merkezinde bizim dere yatağı var. Dere yatağının kenarında da arkadaşın aracı park halindeydi. O esnada arkadaşın eşi de aracı alabilir misin diye bana seslendi. Ben bir an tereddüt ettim. Çünkü yağmur şiddetini artırınca, su da çoğalmaya başladı, korktum. Zaten birkaç dakika içerisinde de, sel geldi aracı 200-300 metre kadar sürükledi ve hurda haline getirdi” dedi.
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aydın, sel, hurda, otomobil

Aydın'da sele kapılan otomobil 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü

23:30 16.06.2022
© İHASele kapılan araç uçurumdan aşağıya düştü
Sele kapılan araç uçurumdan aşağıya düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© İHA
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Aydın’ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrasında adeta ortalık savaş alanına dönerken, sele kapılan bir otomobilden ise sadece metal yığını kaldı.
Aydın’ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur sonrası, Kızılcaköy, Bitler ve Başçayır mahallelerinde taşkınlar meydana geldi.
Özellikle Kızılcaköy Mahallesi’nde etkili olan yağışlar ile birlikte dağlardan gelen büyük kayalar yolları kapattı.
Edinilen bilgiye göre Kızılcaköy Mahallesi yolu üzerinde park halindeki bir otomobil ise sel sularına kapılarak yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.
Taşkın sular ile sürüklenen otomobilden geriye sadece metal yığını kalırken, olay esnasında araç içerisinde kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler ve belediye iş makineleri yolu açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Olayın yaşandığı ana şahit olan mahalle sakinlerinden Erkan Akbaba; “Ne olduğunu biz de anlamadık. Her şey bir anda oldu. Yağmur başladığında ben tarladaydım. Baktım ki, şiddetini artırıyor. Eve geldim. Tam köyün merkezine gelince, köyün merkezinde bizim dere yatağı var. Dere yatağının kenarında da arkadaşın aracı park halindeydi. O esnada arkadaşın eşi de aracı alabilir misin diye bana seslendi. Ben bir an tereddüt ettim. Çünkü yağmur şiddetini artırınca, su da çoğalmaya başladı, korktum. Zaten birkaç dakika içerisinde de, sel geldi aracı 200-300 metre kadar sürükledi ve hurda haline getirdi” dedi.
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