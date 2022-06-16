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Bahçeli, 'üniversite sınavı kaldırılsın' çağrısını yineledi
Bahçeli, 'üniversite sınavı kaldırılsın' çağrısını yineledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha üniversite sınavının kaldırılması çağrısında bulundu. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T23:20+0300
2022-06-16T23:20+0300
türkiye
devlet bahçeli
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
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MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi."Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum" diyen MHP Lideri, "Bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum." dedi. Bahçeli, kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi beklenen üniversite affı düzenlemesine destek vereceklerini de kaydetti.
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devlet bahçeli, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite

Bahçeli, 'üniversite sınavı kaldırılsın' çağrısını yineledi

23:20 16.06.2022
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha üniversite sınavının kaldırılması çağrısında bulundu.
MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

"Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum" diyen MHP Lideri, "Bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum." dedi.

Bahçeli, kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi beklenen üniversite affı düzenlemesine destek vereceklerini de kaydetti.
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