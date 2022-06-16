https://tr.sputniknews.com/20220616/bahceli-universite-sinavi-kaldirilsin-cagrisini-yineledi-1057527000.html

Bahçeli, 'üniversite sınavı kaldırılsın' çağrısını yineledi

Bahçeli, 'üniversite sınavı kaldırılsın' çağrısını yineledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha üniversite sınavının kaldırılması çağrısında bulundu. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T23:20+0300

2022-06-16T23:20+0300

2022-06-16T23:20+0300

türkiye

devlet bahçeli

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite

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MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi."Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum" diyen MHP Lideri, "Bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum." dedi. Bahçeli, kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi beklenen üniversite affı düzenlemesine destek vereceklerini de kaydetti.

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devlet bahçeli, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite