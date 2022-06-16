Cem Küçük: TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın

"Gariban şikayet eder ama TÜSİAD edemez. TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, en düşük maaşı 15 bin lira yapsın yat alacağına. Onlar şikayet edemez çok para kazanıyorlar. TÜSİAD, Erdoğan'a ideolojik olarak karşı. Servetlerine servet kattılar. TÜSİAD'ın hiçbir gücü yok, şu an parası olan pasif bir kurum. Ağızlarını açabiliyorlar mı açsınlar da görelim."