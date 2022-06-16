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Cem Küçük: TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın
Cem Küçük: TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını öne sürdü ve "TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T11:55+0300
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ekonomi
cem küçük
ekonomi
ekonomik kriz
enflasyon
tüsiad
recep tayyip erdoğan
politika
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ekonomiye dair açıklamalarını eleştirdi. Habertürk'te yayınlanan Para Gündem programında konuşan Küçük, şunları ifade etti:
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cem küçük, ekonomi, ekonomik kriz, enflasyon, tüsiad, recep tayyip erdoğan, politika

Cem Küçük: TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın

11:55 16.06.2022
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını öne sürdü ve "TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ekonomiye dair açıklamalarını eleştirdi. Habertürk'te yayınlanan Para Gündem programında konuşan Küçük, şunları ifade etti:
"Gariban şikayet eder ama TÜSİAD edemez. TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, en düşük maaşı 15 bin lira yapsın yat alacağına. Onlar şikayet edemez çok para kazanıyorlar. TÜSİAD, Erdoğan'a ideolojik olarak karşı. Servetlerine servet kattılar. TÜSİAD'ın hiçbir gücü yok, şu an parası olan pasif bir kurum. Ağızlarını açabiliyorlar mı açsınlar da görelim."
Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
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TÜSİAD Başkanı Turan: Fakirleşerek büyüyoruz
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