https://tr.sputniknews.com/20220616/cem-kucuk-tusiad-calisanina-yuzde-300-zam-versin-yat-alacagina-en-dusuk-maasi-15-bin-lira-yapsin--1057493733.html
Cem Küçük: TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın
Cem Küçük: TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını öne sürdü ve "TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T11:55+0300
2022-06-16T11:55+0300
2022-06-16T11:55+0300
ekonomi
cem küçük
ekonomi
ekonomik kriz
enflasyon
tüsiad
recep tayyip erdoğan
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102730/85/1027308521_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_4adf1a6902fb2c129faa7918fa7e8908.jpg
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ekonomiye dair açıklamalarını eleştirdi. Habertürk'te yayınlanan Para Gündem programında konuşan Küçük, şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220615/tusiad-baskani-turan-fakirleserek-buyuyoruz-1057446834.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102730/85/1027308521_219:0:1062:632_1920x0_80_0_0_4bc0b6c52954d546720187b02870db18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cem küçük, ekonomi, ekonomik kriz, enflasyon, tüsiad, recep tayyip erdoğan, politika
Cem Küçük: TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın
Abone ol
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını öne sürdü ve "TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ekonomiye dair açıklamalarını eleştirdi. Habertürk'te yayınlanan Para Gündem programında konuşan Küçük, şunları ifade etti:
"Gariban şikayet eder ama TÜSİAD edemez. TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, en düşük maaşı 15 bin lira yapsın yat alacağına. Onlar şikayet edemez çok para kazanıyorlar. TÜSİAD, Erdoğan'a ideolojik olarak karşı. Servetlerine servet kattılar. TÜSİAD'ın hiçbir gücü yok, şu an parası olan pasif bir kurum. Ağızlarını açabiliyorlar mı açsınlar da görelim."