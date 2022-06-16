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Enez'de uğur böceği istilası
Enez'de uğur böceği istilası
Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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edirne, фото, uğur böceği, enez

Enez'de uğur böceği istilası

13:32 16.06.2022 (güncellendi: 13:33 16.06.2022)
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Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı.
© İHAEdirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böceklerinin istilasına uğradı.
Enez'de uğur böceği istilası - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böceklerinin istilasına uğradı.
© İHADramalı, “Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar” dedi.
Enez'de uğur böceği istilası - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Dramalı, “Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar” dedi.
© İHASayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri ara ara vatandaşları ısırdıkları için tatilciler tedirgin oluyor.
Enez'de uğur böceği istilası - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Sayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri ara ara vatandaşları ısırdıkları için tatilciler tedirgin oluyor.
© İHASeher Dramalı, uğur böceklerinin çok sayıda ve her yerde olduklarını belirtti.
Enez'de uğur böceği istilası - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Seher Dramalı, uğur böceklerinin çok sayıda ve her yerde olduklarını belirtti.
© İHASahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.
Enez'de uğur böceği istilası - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Sahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.
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