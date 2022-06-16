Enez'de uğur böceği istilası

© İHAEdirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böceklerinin istilasına uğradı.
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© İHA
Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böceklerinin istilasına uğradı.
© İHADramalı, “Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar” dedi.
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© İHA
Dramalı, “Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar” dedi.
© İHASayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri ara ara vatandaşları ısırdıkları için tatilciler tedirgin oluyor.
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© İHA
Sayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri ara ara vatandaşları ısırdıkları için tatilciler tedirgin oluyor.
© İHASeher Dramalı, uğur böceklerinin çok sayıda ve her yerde olduklarını belirtti.
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© İHA
Seher Dramalı, uğur böceklerinin çok sayıda ve her yerde olduklarını belirtti.
© İHASahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.
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© İHA
Sahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.