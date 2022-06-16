https://tr.sputniknews.com/20220616/ibb-meclisinde-kertenkele-dansi-tartismasi-1057485457.html

İBB Meclisi’nde 'kertenkele dansı' tartışması

İBB Meclisi’nde 'kertenkele dansı' tartışması

İBB Meclisi'nin haziran ayı 3. oturumunda gündeme, İBB’nin düzenlediği ve “Doğaçlama Dans Festivali” kapsamında dansçıların sergilediği performans geldi. Dans... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T02:42+0300

2022-06-16T02:42+0300

2022-06-16T02:48+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb meclisi

ak parti

onur uygun

milli eğitim bakanlığı

spor salonu

ekrem imamoğlu

ahmet rasim yücel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056422161_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_446926245c3cd1620b53a266c0e4d831.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Oturumda soru önergesi sunan İBB AK Parti Meclis Üyesi Onur Uygun, 35 spor salonu açan İBB Başkanı'nın, bunlar kendi döneminde açılmış gibi algı oluşturduğunu söyledi.AK Partili Uygun: İBB Başkanı bir tane bile kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapmamıştırUygun, 2019'a kadar 187 spor salonu yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:CHP'li Balyalı: Çökme ifadesi de saygısız ve terbiyesizceUygun, İBB yönetimine, kendi dönemlerinde kaç spor salonunun temelinin atıldığını ve bitirilme oranlarının ne olduğunu sordu.İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergedeki rakamların yanlış olduğunu söyleyerek, "Çökme ifadesi de saygısız ve terbiyesizce. 33 tanesi geçen dönemde başlamış. Seçimden sonra 2 spor salonu daha ekleniyor ve 35'e ulaşıyor. Resmi rakamlara göre 30 Nisan 2021'de 13 salon, 6 Aralık 2021'de 5 salon, 4 Şubat 2022'de de 17 salon tamamlanmıştır. İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.Yeniden söz alan Uygun, "Az önce Tarık Bey 'terbiyesiz' gibi yakışıksız bir ifade kullandı. İstanbul halkı terbiyesizlik arıyorsa önce CHP gruplarına sonra da İBB Başkanı'na bakacak. Bizim ilçe belediyelerimiz üçer, beşer tane açıyor. Siz kendinize bunu mu layık görüyorsunuz? 30 spor salonu kompleksi sözü vermiş, 3 yıllık beceriksizliğin karşısında bu millete verecekleri cevapları yok" dedi.Balyalı da "Tabii biz önergeyi veren meclis üyesi arkadaşı tanıyoruz. Dönemin başından beri ustalıkla meclisi provoke etmeye çalışan biri. Bu tavrını da Ekrem Başkan'ın burada olduğu meclislerdeki tavrını da biliyoruz. Herkes kendine yakışanı yapar" şeklinde konuştu.Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.İBB'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmaları doğrultusunda, 24 ilçedeki 35 okulda inşa edilen spor salonları 7 Haziran'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılışla hizmete girmişti.AK Partili Yücel: Alay konusu gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB'ye yakışmamaktadırİBB AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel de İBB'nin düzenlediği doğaçlama dans etkinliğiyle ilgili soru önergesi sunarak, şunları kaydetti:CHP'li Eroğlu: Gülüyoruz ama sanatı doğru ya da yanlış diye iki kategoriye ayıramayızİBB CHP Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, Ingo Reulecke'nin doğaçlama ve modern dansçı olduğunu ifade ederek, "Gülüyoruz ama sanatı doğru ya da yanlış diye iki kategoriye ayıramayız. Çağdaş dans alanında dünyanın önde gelen sanatçılarından. Size ya da başkasına garip gelebilir ama sayısız ödül sahibi. Şu anda Oyunculuk Yüksekokulu'nun ve Berlin Üniversitelerarası Dans Merkezi'nin dans bölümlerinin başında. Sürekli alışageldiğimiz sanat dallarını izlersek gelişemeyiz'' şeklinde konuştu.İYİ Partili Yıldız: Sanat dediğimiz şey, çoğunluğun onayıyla yapılan bir şey değildirİBB İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız da konuşmaların 21. yüzyıl değerlerine uygun olmadığını ifade ederek, "Aramızdaki bazı arkadaşlarımızın sanatçı hakkında küçümseyici gülümsemelerini gördük. Sanat dediğimiz şey, çoğunluğun onayıyla yapılan bir şey değildir. Kınıyorum." dedi.Zeynel Abidin Okul da "Öyle konuşma yaptınız ki sanki buradaki arkadaşların hepsi sanat düşmanı. Bunu sanat düşmanlığı gibi lanse etmenizi de ben kınıyorum. Anlamak zorunda da değiliz" şeklinde konuştu.Yapılan oylamada önerge kabul edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, ak parti, onur uygun, milli eğitim bakanlığı, spor salonu, ekrem imamoğlu, ahmet rasim yücel